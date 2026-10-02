EU emite alerta por marcha del 2 de octubre en CDMX: Prevé alta probabilidad de vandalismo

El Comité 68 “Prolibertades Democráticas” realizará la marcha “¡Ni perdón, ni olvido!”, que partirá a las 16:00 horas de la Plaza de las Tres Culturas. (Cuartoscuro).

La Oficina de Asuntos Consulares de Estados Unidos emitió una alerta por protestas en la Ciudad de México, debido a la marcha del 2 de octubre, que conmemora la matanza de Tlatelolco.

“Se prevén protestas desde la Plaza de las Tres Culturas hasta el Zócalo el 2 de octubre, a partir de las 4 p. m. Con base en protestas anteriores, la Embajada anticipa una alta probabilidad de vandalismo y posible violencia durante la manifestación. Se espera una fuerte presencia policial y alteraciones del tráfico”, escribió la Oficina en la red social X.

En el comunicado, detalló que recomienda al personal del Gobierno de EU en CDMX evitar las protestas activas y extremar las precauciones si se encuentra con grandes concentraciones o manifestaciones.

También enunció algunas recomendaciones para este viernes 2 de octubre:

Evitar la zona de la manifestación.

Tener precaución si se encuentra cerca de protestas.

Mantenerse informado a través de los medios locales.

Prestar atención a su entorno.

Las autoridades también compartieron datos de contacto con la Embajada, en caso de alguna emergencia:

Desde México: (55) 2579-2000

Desde Estados Unidos: 011-52-(55)-2579-2000 o 301-985-8843

Departamento de Estado – Asuntos Consulares: +1-888-407-4747 o +1-202-501-4444

¿A qué hora inicia la marcha del 2 de octubre en CDMX?

Este viernes se realizan diversas marchas en la CDMX con motivo del 58 aniversario de la matanza de Tlatelolco. Las principales marchas partirán de Tlatelolco y el Hemiciclo a Juárez rumbo al Zócalo capitalino.

Durante el día también se prevén concentraciones estudiantiles, traslados masivos desde distintos puntos de la capital, una rodada ciclista y actividades político-culturales, de acuerdo con el reporte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX).

El Comité 68 “Prolibertades Democráticas” realizará la marcha “¡Ni perdón, ni olvido!”, que partirá a las 16:00 horas de la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco.

Además, el Sindicato de Trabajadores de la UNAM (STUNAM) iniciará su movilización a las 15:30 horas desde el Hemiciclo a Juárez, con dirección al Zócalo capitalino.