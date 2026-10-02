CDMX

EU emite alerta por marcha del 2 de octubre en CDMX: Prevé alta probabilidad de vandalismo

La tarde de este viernes se realizan varias movilizaciones en el centro de la CDMX, por lo que las autoridades diplomáticas de EU emitieron algunas recomendaciones para sus ciudadanos.

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El Comité 68 “Prolibertades Democráticas” realizará la marcha “¡Ni perdón, ni olvido!”, que partirá a las 16:00 horas de la Plaza de las Tres Culturas. (Cuartoscuro).
Por Redacción

La Oficina de Asuntos Consulares de Estados Unidos emitió una alerta por protestas en la Ciudad de México, debido a la marcha del 2 de octubre, que conmemora la matanza de Tlatelolco.

“Se prevén protestas desde la Plaza de las Tres Culturas hasta el Zócalo el 2 de octubre, a partir de las 4 p. m. Con base en protestas anteriores, la Embajada anticipa una alta probabilidad de vandalismo y posible violencia durante la manifestación. Se espera una fuerte presencia policial y alteraciones del tráfico”, escribió la Oficina en la red social X.

En el comunicado, detalló que recomienda al personal del Gobierno de EU en CDMX evitar las protestas activas y extremar las precauciones si se encuentra con grandes concentraciones o manifestaciones.

También enunció algunas recomendaciones para este viernes 2 de octubre:

  • Evitar la zona de la manifestación.
  • Tener precaución si se encuentra cerca de protestas.
  • Mantenerse informado a través de los medios locales.
  • Prestar atención a su entorno.

Las autoridades también compartieron datos de contacto con la Embajada, en caso de alguna emergencia:

  • Desde México: (55) 2579-2000
  • Desde Estados Unidos: 011-52-(55)-2579-2000 o 301-985-8843
  • Departamento de Estado – Asuntos Consulares: +1-888-407-4747 o +1-202-501-4444

¿A qué hora inicia la marcha del 2 de octubre en CDMX?

Este viernes se realizan diversas marchas en la CDMX con motivo del 58 aniversario de la matanza de Tlatelolco. Las principales marchas partirán de Tlatelolco y el Hemiciclo a Juárez rumbo al Zócalo capitalino.

Durante el día también se prevén concentraciones estudiantiles, traslados masivos desde distintos puntos de la capital, una rodada ciclista y actividades político-culturales, de acuerdo con el reporte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX).

El Comité 68 “Prolibertades Democráticas” realizará la marcha “¡Ni perdón, ni olvido!”, que partirá a las 16:00 horas de la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco.

Además, el Sindicato de Trabajadores de la UNAM (STUNAM) iniciará su movilización a las 15:30 horas desde el Hemiciclo a Juárez, con dirección al Zócalo capitalino.

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