‘Algoritmos no tienen nuestra chispa’: León XIV critica las imágenes con IA y propone alianza con artistas

León XIV también ha cuestionado el uso de inteligencia artificial en conflictos armados y sus posibles aplicaciones con fines geopolíticos y comerciales.

El papa León XIV pidió distinguir entre el arte creado por seres humanos y las obras generadas mediante inteligencia artificial (IA), al tiempo que planteó renovar la alianza de la Iglesia con artistas e instituciones culturales.

“En esta era de la inteligencia artificial, se vuelve urgente distinguir el arte humano de lo que producen las máquinas”, escribió el pontífice este viernes en una publicación difundida a través de su cuenta oficial de X.

León XIV señaló que existe “una diferencia ontológica, incluso antes que una estética” entre el arte y aquello que una máquina puede generar mediante cálculos estadísticos basados en millones de imágenes creadas por otras personas.

“A los algoritmos les falta la chispa de lo humano”, afirmó en su publicación.

Al concluir su mensaje, el pontífice anunció que, ante el avance de esta tecnología, “la Iglesia desea renovar una alianza con artistas e instituciones culturales para salvaguardar nuestra humanidad”.

León XIV y sus advertencias sobre la inteligencia artificial

El mensaje del líder de la Iglesia católica se suma a las declaraciones que hizo en mayo de este año sobre los riesgos relacionados con el desarrollo de la inteligencia artificial. En aquella ocasión, pidió “desarmar” la IA para impedir que llegue a dominar a la humanidad.

Durante la presentación de la encíclica Magnifica Humanitas (Magnífica Humanidad) dirigida a los fieles, León XIV explicó que desarmar la inteligencia artificial no implicaba rechazar la tecnología, sino evitar que el poder técnico se transformara en capacidad para gobernar.

También se refirió a posibles usos de estos sistemas con fines geopolíticos y comerciales.

El documento abordó además la utilización de inteligencia artificial en conflictos armados. El pontífice sostuvo que ningún algoritmo puede hacer que una guerra sea moralmente aceptable y advirtió sobre el uso de estas herramientas para acelerar enfrentamientos.

“La inteligencia artificial no elimina la naturaleza inherentemente inhumana del conflicto; de hecho, puede acelerar los enfrentamientos y volverlos más impersonales”, advirtió el pontífice.

En ese contexto, el Vaticano invitó a participar en la conversación a Christopher Olah, cofundador de Anthropic y especialista en aprendizaje automático.

La publicación del documento Magnifica humanitas representa la acción más relevante del líder de los mil 400 millones de católicos desde que asumió el liderazgo de la Iglesia hace un año. Las encíclicas, como se conoce a estas cartas papales, son una vía para ofrecer orientación moral sobre los grandes desafíos de cada época, incluidos temas sensibles como el cambio climático y la migración.

Con información de Bloomberg.