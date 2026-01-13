Propone el arte de Molly Gochman reflexión individual y conexión colectiva

A través de una amplia gama de medios, desde el bronce y la fotografía hasta la tierra y el sonido, la artista estadounidense, Molly Gochman crea obras que sirven como catalizador vital para la reunión, el juego y el diálogo significativo y con ello, explora el poder de las experiencias compartidas y el deseo constante de conexión humana.

“Utilizo diversos materiales como tierra, tela y sonido para facilitar la participación, la exploración, el debate y la conexión”, explica la también activista. Su práctica funciona como una serie de experimentos sociales diseñados para revelar las barreras que impiden conectar plenamente con los demás y con el entorno.

La artista busca que en cada exposición de sus obras, las personas se animen a detenerse y a sentir verdaderamente el significado y el poder que existe en los objetos, las comunidades y en sí mismas. Al activar espacios públicos, galerías y museos, Gochman invita a los visitantes a pasar de la observación pasiva a una presencia activa y sentida dentro de la obra.

En el contexto del arte público, su obra se centra en el impacto psicológico y social que tiene en los entornos que habita. Este enfoque se basa en la creencia de Gochman de que el arte permanece incompleto hasta que el observador decide aceptar la invitación a experimentarlo, creando así un puente entre la reflexión individual y la conexión colectiva.

En este sentido, la artista revela al arte público como un ancla social, ya que permite a las comunidades recuperar su entorno y pasar de la “observación pasiva” a la “propiedad colectiva”.

“Espero que cada persona que se encuentre con mi obra no solo se sienta acogida y contribuya a ella de alguna manera, si no que también lleve consigo parte de su esencia. En cierto sentido, las obras están incompletas hasta que cada espectador decida cómo, o si, acepta la invitación a experimentarlas”, detalla Gochman.

“Monumentos a la Maternidad” es una extensa serie que encarna la filosofía de la artista. Está compuesta por tres esculturas permanentes de bronce en el Medical District Park de Memphis, una instalación a largo plazo en el Proyecto Wassaic de Nueva York y una instalación más grande en el Prospect Park de Brooklyn, entre otros lugares. La obra fomenta la conexión y la cercanía; las esculturas cultivan un sentido de pertenencia colectiva, transformando el espacio público en un lugar donde las personas ven reflejadas en el bronce sus experiencias y puntos en común.

La práctica de Gochman transforma con frecuencia las fronteras geopolíticas y sociales en espacios de reflexión y encuentro. Entre sus instalaciones más destacadas se encuentran “inseparable”, 28 montículos de hierba que forman la palabra “inseparable” en braille; “UKR|RUS”, un banco escultórico creado con materiales recuperados; y “Memory Collage”, un proyecto participativo que recopila los recuerdos personales de los participantes para crear una historia visual colectiva de una comunidad.

Gochman se licenció en Bellas Artes con especialización en Escultura en Guilford College. Actualmente preside la Junta Directiva del Freedom Fund y es miembro de la junta del Wassaic Project. También es miembro del Consejo de Arte Feminista del Museo de Brooklyn y del Consejo Artemis del New Museum.

Como complemento a su práctica visual, se presenta el podcast “Monumentos a la Maternidad”, una serie de estilo salón donde la artista explora los temas interconectados del cuidado, la creación artística y la monumentalización. A través de conversaciones con activistas, investigadores y colegas artistas, la serie amplía la definición del cuidado, que pasa de ser un acto privado a un pilar vital y colectivo de la sociedad.