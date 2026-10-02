‘2 de octubre no se olvida’: ¿A qué hora inician las marchas en CDMX y qué calles serán bloqueadas HOY?

La CDMX se prepara para las marchas del 2 de octubre.

Este viernes 2 de octubre se realizarán diversas marchas en la Ciudad de México con motivo del 58 aniversario de la matanza de Tlatelolco. Las principales marchas partirán de Tlatelolco y el Hemiciclo a Juárez rumbo al Zócalo capitalino.

Durante el día también se prevén concentraciones estudiantiles, traslados masivos desde distintos puntos de la capital, una rodada ciclista y actividades político-culturales, de acuerdo con el reporte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX).

¿A qué hora y de dónde saldrán las marchas del 2 de octubre en CDMX?

Las dos movilizaciones principales en la Ciudad de México tendrán como destino la Plaza de la Constitución y están programadas para la tarde de este viernes 2 de octubre.

Comité 68: marcha desde Tlatelolco

El Comité 68 “Prolibertades Democráticas” realizará la marcha “¡Ni perdón, ni olvido!”, que partirá a las 16:00 horas de la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco.

La SSC-CDMX estima una participación de alrededor de 8 mil personas. Los manifestantes exigirán justicia, verdad y no repetición por los hechos ocurridos el 2 de octubre de 1968, así como por el llamado “Halconazo” de 1971.

El contingente tiene previsto protestar por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, exigir un alto al hostigamiento y criminalización de estudiantes de la UNAM y el IPN, y expresar solidaridad con la CNTE y el pueblo palestino.

A esta movilización se sumarán agrupaciones como Universitarios en Resistencia, secciones de la CNTE de Chiapas, Oaxaca y Ciudad de México, así como el Sindicato Independiente de Trabajadores de la UAM, entre otras organizaciones.

STUNAM: marcha desde el Hemiciclo a Juárez

El Sindicato de Trabajadores de la UNAM (STUNAM) iniciará su movilización a las 15:30 horas desde el Hemiciclo a Juárez, con dirección al Zócalo capitalino.

Las autoridades estiman una participación de aproximadamente 2 mil 500 personas. El objetivo de esta movilización es mantener viva la memoria de la lucha estudiantil y social de 1968.

¿Qué calles serán afectadas HOY por las marchas del 2 de octubre en CDMX?

Ante el paso de los contingentes, la SSC-CDMX prevé afectaciones en vialidades como:

Eje Central Lázaro Cárdenas

Avenida Ricardo Flores Magón

Paseo de la Reforma

Avenida Insurgentes

Calzadas y calles de acceso al Centro Histórico

Los cierres y afectaciones a la circulación serán conforme avancen los contingentes hacia el Zócalo, por lo que las autoridades recomiendan considerar rutas alternas.

Además, no se descarta el arribo de autobuses foráneos y unidades de transporte colectivo procedentes de distintos puntos de la metrópoli.

¿Dónde se concentrarán los estudiantes por el 2 de octubre?

Antes de las marchas principales, distintos colectivos universitarios y de educación media superior realizarán concentraciones en sus respectivos planteles para trasladarse hacia Tlatelolco.

Entre los puntos identificados se encuentran:

UNAM: colectivos de Ciudad Universitaria, Preparatorias 3, 4, 5, 6 y 7, CCH Sur y Oriente, la Facultad de Música y grupos de la FES Zaragoza.

IPN: la Coordinadora Rebelde Politécnica se concentrará en la “Plaza Roja” de Zacatenco, junto con contingentes de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas y la Escuela Superior de Economía.

UAM y UACM: estudiantes de las unidades Cuajimalpa, Azcapotzalco, Xochimilco e Iztapalapa de la UAM, así como de los planteles Cuautepec, San Lorenzo Tezonco y Centro Histórico de la UACM, se organizarán para acudir en bloque.

También se tienen previstas movilizaciones de estudiantes de la Universidad Rosario Castellanos, el Centro Cultural Ollin Yoliztli y agrupaciones de escuelas de música y artes en las inmediaciones del Metro Tlatelolco.

También habrá rodada ciclista por el 2 de octubre

El Contingente Ciclista realizará una rodada desde el Centro Cultural Universitario, en Ciudad Universitaria, hasta la Plaza de las Tres Culturas, donde se incorporará a las actividades conmemorativas.

Por ello, las afectaciones a la movilidad podrían presentarse desde horas antes de las marchas principales y extenderse conforme los diferentes contingentes se desplacen hacia el Centro Histórico.

¿Por qué se marcha el 2 de octubre?

Este viernes se cumplen 58 años de la matanza de Tlatelolco, ocurrida el 2 de octubre de 1968, cuando una concentración estudiantil en la Plaza de las Tres Culturas fue reprimida por fuerzas del Estado.

Cada año, organizaciones estudiantiles, sindicatos y colectivos realizan movilizaciones para recordar a las víctimas y exigir verdad, justicia y no repetición.

Para este 2026, las principales concentraciones tendrán como punto de llegada el Zócalo de la Ciudad de México.

Con información de Quadratín