Detienen a ‘Capitán Sol’, retirado de la Marina y clave en el huachicol fiscal, en Zapopan, Jalisco

Detienen al ‘Capitán Sol’, retirado de la Marina y clave en el huachicol fiscal.

Miguel Ángel ‘N’, alias ‘Sol’ y/o ‘Mike’, identificado como un capitán retirado de la Marina y presuntamente relacionado con una red dedicada al huachicol fiscal, fue detenido en Zapopan, Jalisco, este viernes 2 de octubre.

La captura del también llamado ‘Capitán Sol’ se realizó en un inmueble ubicado en las calles Siena y Águila, en la colonia San Juan de Ocotán, en Zapopan, después de trabajos de investigación e inteligencia, análisis de información técnica y coordinación interinstitucional entre autoridades federales.

El detenido, conocido como ‘Sol’ y ‘Mike’, es señalado tras investigaciones relacionadas con delincuencia organizada y el tráfico ilegal de combustibles, es decir, huachicol fiscal. Incluso, el capitán retirado de la Marina está presuntamente ligado a los hermanos Farias Laguna.

Durante su captura, Miguel Ángel ‘N’ vestía abrigo color café a cuadros, Vans color negro y gorra color azul. Además, señalan que se había dejado crecer la barba y el bigote.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades, el operativo se llevó a cabo a las 2:52 de la mañana de este viernes, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

¿Qué sabemos del ‘Capitán Sol’, acusado de huachicol y retirado de la Marina?

‘Capitán Sol’, en los últimos dos años, según las autoridades, estuvo involucrado en el desembarque de 31 buques en las aduanas de Altamira y Tampico, con los cuales se cometió presuntamente el paso de combustible.

De acuerdo con datos biográficos, Miguel Ángel ‘N’ nació en 1978, en Veracruz, y en la Secretaría de Marina ocupó puestos relacionados con la inteligencia y el Cuartel General del Alto Mando. Se retiró como capitán de corbeta en febrero de 2018.

El detenido, según Nmás, será trasladado de Zapopan, Jalisco, hacia la Ciudad de México, en donde un médico legista determinará su situación médica y sería llevado a dos puntos importantes: a la Fiscalía General de la República, con sede en la Ciudad de México, o directamente a un penal, debido a que ya tiene orden de aprehensión.