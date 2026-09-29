Las escenas detrás de cuatro jóvenes ‘levantados’ por presuntos sicarios en Zapopan, Jalisco

Cuatro jóvenes fueron secuestrados por hombres armados mientras se encontraban en su casa. Son buscados desde el 14 de septiembre

Una grabación difundida en redes sociales muestra el momento en que varios hombres armados llegan a bordo de dos camionetas y ‘levantan’ a cuatro jóvenes en la colonia Arenales Tapatíos, Zapopan, Jalisco.

Los hechos ocurrieron el pasado 14 de septiembre, cuando Dilan Federico Ramírez Zavala, de 19 años; José Carlos González Vázquez, de 20; Jorge Daniel Camacho Flores, de 19, y Alan Osiel Zaragoza Mendoza, de 18, fueron reportados como desaparecidos.

En el video, captado sobre la calle Estaño, se observa a cinco jóvenes reunidos en la cochera de un domicilio. Después, dos de ellos cruzan la calle y se quedan en la banqueta, mientras los otros tres permanecen en el lugar.

Poco después, una camioneta llega frente al domicilio. De ella bajan varios sujetos armados y, casi al mismo tiempo, otros hombres descienden de un segundo vehículo. Los agresores comienzan a disparar contra los tres jóvenes que estaban en la cochera. Al mismo tiempo, otro grupo va detrás de los dos que habían cruzado la calle.

Las víctimas intentan escapar, pero son alcanzados. En medio de los disparos, dos son sometidos y subidos a una de las camionetas.

En las imágenes también se observa que los otros dos son llevados cargando hacia los vehículos, aparentemente después de haber resultado heridos.

Todo ocurre aproximadamente en dos minutos. Después de llevarse a los cuatro, las camionetas abandonan el lugar.

¿Quiénes son los cuatro jóvenes desaparecidos en Zapopan?

Se trata de Dilan Federico Ramírez Zavala, José Carlos González Vázquez, Jorge Daniel Camacho Flores y Alan Osiel Zaragoza Mendoza, quienes fueron vistos por última vez el 14 de septiembre en Arenales Tapatíos.

La grabación coincide con la versión que han dado a conocer sus familiares, quienes han señalado que los cuatro fueron levantados por personas armadas.

Desde entonces, familiares y amigos han realizado manifestaciones para exigir la localización de los jóvenes y han pedido que continúe su búsqueda.