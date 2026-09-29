Latinoamérica demandará 178 mil millones de dólares para duplicar sus aeropuertos

La inversión en aeropuertos en México es un caso de éxito comparado con otros países de Latinoamérica.

La región latinoamericana necesita inversiones que rondan los 178 mil millones de dólares para desarrollar y adaptar infraestructura aeroportuaria de cara a los próximos 25 años, en los que se espera un crecimiento acelerado de la demanda de pasajeros aéreos.

Para las siguientes casi décadas, el requerimiento de recursos en ampliaciones, nuevos aeropuertos y la modernización de la infraestructura existente aumentará, ante la expectativa de que el transporte de pasajeros aéreos se duplique.

“Este crecimiento del tráfico también supone la creación de puestos de trabajo; esto no solo es una inversión. Los pasajeros van a contribuir de una forma muy importante en la economía”, refirió Rafael Echevarne, director general del Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI) para América Latina.

Según las proyecciones más recientes, presentadas en la Asamblea General Anual del ACI (WAGA), la inversión por año para el desarrollo de nuevos aeropuertos deberá alcanzar los 8 mil 400 millones de dólares.

Aunque la industria aérea atraviesa, una vez más, una turbulencia debido a los altos costos del combustible de aviación , originada por el conflicto armado en Medio Oriente, los pasajeros aéreos en la región han continuado viajando, pese a hacerlo a un ritmo menos acelerado.

No obstante, en cifras acumuladas, la región de América Latina tiene un crecimiento del 2 por ciento en el tráfico de pasajeros en la primera mitad del año.

Echevarne destacó que la Iniciativa Privada, a través del otorgamiento de concesiones, está dispuesta a continuar invirtiendo para el desarrollo de los nuevos aeropuertos latinoamericanos, pero es necesario eliminar algunas regulaciones que inhiben o desaceleran el ingreso de capital para la edificación de la infraestructura aeroportuaria del futuro.

“Lo que necesitamos es permiso por parte de los gobiernos para que se lleven a cabo las inversiones de una forma más rápida, saltándonos todos esos procesos administrativos”, agregó el director general de ACI-LAC, Rafael Echevarne.

En México, detalló el directivo, el proceso de privatización aeroportuaria es uno de los éxitos en la región, con los cuales, cada lustro se realizan las proyecciones de crecimiento y, ante ellas, se realizaron las prospecciones de inversión plasmadas en el Plan Maestro de Desarrollo.

“México es uno de los mejores ejemplos, por lo menos, los que están concesionados a OMA, GAP y ASUR, tienen una concesión hecha de forma cabal. Cada cinco años se realiza un plan de inversión y de allí salen las necesidades de infraestructura. Es un proceso ordenado, flexible que permite ajustarse a las realidades del sector”, afirmó Echevarne en entrevista.

América Latina es la región en el mundo con mayor cantidad de aeropuertos concesionados a privados , un modelo que ha probado generar conectividad a los países, al mismo tiempo que produce ganancias a los inversionistas.

(El Financiero)

Los retos para la industria aérea

Para la mitad del siglo, las proyecciones apuntan a que el tráfico de pasajeros se duplicará: alrededor de 19 mil 800 millones de pasajeros aéreos se registrarán a partir del 2047, una perspectiva retadora para la industria aeroportuaria, que está analizando cómo manejar ese flujo masivo de viajeros.

Ante ello, Justin Erbacci, director general de ACI-World, estima que la desaturación de las terminales aéreas es uno de los principales retos para captar la demanda de pasajeros en las siguientes décadas.

“Nuestro enfoque para la próxima década no debe limitarse a cómo gestionar el crecimiento. Debemos centrarnos en cómo transformar la aviación para permitir ese crecimiento de manera sostenible y eficiente, sin dejar de aportar valor a nuestros pasajeros y a las comunidades”, apuntó Erbacci en el marco de la inauguración de WAGA 2026.

Los aeropuertos saturados en el mundo están presionando las capacidades para atraer a nuevos pasajeros, incrementar rutas y permitir la expansión de las líneas aéreas.

En la última década, los puertos aéreos con capacidad limitada aumentaron en 36 por ciento, por lo que las inversiones tienen que centrarse en crear una capacidad.

Adicionalmente, Erbacci indicó que se debe encaminar a la industria hacia la reducción de barreras de entrada, con reglas más claras y permanentes en el tiempo, que le permitan a las empresas aeroportuarias invertir en el largo plazo.

“Los ministerios de Hacienda deben mirar más allá de los beneficios inmediatos que se pueden extraer de la aviación y reconocer el valor económico mucho mayor que genera la conectividad regional”, remarcó el director general de la ACI.