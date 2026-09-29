Exportaciones manufactureras no automotrices suben 45 por ciento en México

Las exportaciones mexicanas sumaron 549 mil 398 millones de dólares entre enero y agosto de este año, un monto sin precedente, que implicó un crecimiento anual de 29.3 por ciento, el más elevado desde el 2010, impulsadas principalmente por las manufacturas no automotrices , que anotaron un avance histórico.

De acuerdo con las cifras del Inegi, las exportaciones manufactureras acumularon un crecimiento de 30.8 por ciento anual en el periodo de referencia.

A su interior, las automotrices avanzaron 0.8 por ciento y el resto de las manufacturas repuntaron 45 por ciento, la cifra más elevada desde que hay registros disponibles, a partir de 1994.

Su dinamismo se explica por la elevada demanda de equipo de cómputo y sus componentes por parte de Estados Unidos, ante el auge de la inteligencia artificial, que ha impulsado al inversión en centros de datos.

Según las cifras del Inegi, el 84.7 por ciento del total de exportaciones no petroleras de México se destinó a Estados Unidos, y el 65.1 por ciento fueron distintas a las automotrices, las cuales repuntaron 46.4 por ciento entre enero y agosto del presente año.

Solo en agosto las exportaciones totales crecieron 40.4 por ciento, ligeramente por debajo del 43.7 por ciento del mes previo. Las petroleras retrocedieron 2.8 por ciento, las agropecuarias bajaron 1.6 por ciento y las de la industria extractiva crecieron 45.9 por ciento.

Las ventas al exterior de la industria manufacturera crecieron 42.6 por ciento anual, con una caída de 2.2 por ciento en las automotrices y un avance de 63.2 por ciento en las no automotrices.

Eduardo Valle, economista de Grupo Coppel,destacó que las exportaciones no automotrices son hoy el pilar del sector externo.

Afirmó que hacia 2026 y 2027 el ciclo de expansión tecnológica de Estados Unidos continuará sosteniendo la economía mexicana, impulsando los envíos no automotrices y compensando tanto la caída petrolera como la cautela del ramo automotriz ante las barreras arancelarias.

“El crecimiento de las exportaciones durante el periodo continuó impulsado por las manufacturas distintas al sector automotriz, en particular equipo de cómputo”, coincidió Gabriela Siller, directora de análisis económico y financiero en Banco Base.

Consideró importante señalar que en México se están importando insumos de alto valor de equipo de cómputo para ser ensamblados en el país y luego exportados a Estados Unidos. Esto es evidente en las cifras de importaciones de bienes intermedios que acumulan un crecimiento anual en el periodo de 32.7 por ciento.

Analistas de UBS destacaron que el fuerte aumento de las exportaciones refleja en gran medida el auge tecnológico, con exportaciones de cómputo y sus componentes, que ya superan a las automotrices.

Estimaron que el sector tecnológico aportó cerca de 0.6 puntos porcentuales al crecimiento del PIB en México , en los últimos doce meses.

Janneth Quiroz, directora de análisis en Monex, indicó que el dato que sorprendió de agosto fueron las exportaciones de equipos y aparatos eléctricos y electrónicos, que aumentaron 122.3 por ciento anual en agosto, señal del creciente peso de México en cadenas manufactureras vinculadas con tecnología , electrónica y demanda industrial estadounidense.

(El Financiero)

Importaciones mexicanas se desaceleran

Por su parte, las importaciones realizadas por México sumaron en agosto 77 mil 405 millones de dólares y avanzaron 34.2 por ciento anual. En bienes de consumo, las compras de mercancías crecieron 8.9 por ciento, y en bienes intermedios el avance fue de 41.9 por ciento anual.

En tanto, las importaciones de bienes de capital crecieron 6.9 por ciento, menos que el 9.9 por ciento de julio, pero ligaron seis meses en expansión, lo que genera señales positivas para la inversión.

En el acumulado enero-agosto, las importaciones reportaron un crecimiento anual de 26.8 por ciento, con 9.6 por ciento en las de consumo , 32.7 por ciento en las de bienes intermedios, y de 3.0 por ciento en las de bienes de capital.

En el intercambio comercial, México resultó con un superávit de 605.4 millones de dólares en agosto, y en acumulado enero- agosto, el saldo a favor para la balanza comercial sumó 9 mil 860.3 millones de dólares, el monto más elevado para un periodo similar desde el 2020.

En la balanza petrolera se registró un déficit de 22 mil 330 millones de dólares, y en la no petrolera se reportó un superávit de 32 mil 190 millones de dólares.

De acuerdo con Banamex, dado el dinamismo de las exportaciones manufactureras no automotrices durante este año, ahora proyectan un superávit de 13 mil 500 millones de dólares para todo el año, con las exportaciones aumentando 22.0 por ciento, y las importaciones un 20 por ciento.