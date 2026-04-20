IA, manufactura inteligente y nearshoring de alto valor

La economía global está entrando en una fase en la que la Iinteligencia Artificial (IA) no solo acelera la productividad: redefine la estructura misma de la competitividad.

En manufactura, cadena de suministro y operaciones nearshoring, la Inteligencia Artificial está permitiendo niveles de eficiencia, trazabilidad y autonomía que hace pocos años eran impensables.

Capgemini, reconocido líder global en innovación tecnológica, ha observado este cambio desde el frente de transformación de las principales empresas del mundo.

Hoy, la combinación de IA generativa, agentes autónomos, analítica avanzada y modelos de decisión prescriptiva está impulsando una nueva generación de plantas inteligentes.

La transición es clara: pasamos de automatizar etapas aisladas a implementar ecosistemas operativos capaces de aprender, anticipar, decidir y ejecutar.

Esto impacta directamente en costos, calidad, mantenimiento, planeación y continuidad operativa.

Para los ejecutivos de alto nivel responsables de definir y dirigir la estrategia de las organizaciones, el mensaje es contundente: la IA genera retorno de inversión real, medible y acelerado a lo largo de toda la cadena de valor. Los beneficios ya no están en pruebas piloto; están en producción.

Desde la reducción de tiempos muertos, la optimización de inventarios hasta la resiliencia del supply chain, la Inteligencia Artificial se convierte en el diferenciador más poderoso de la economía industrial moderna.

En el modelo de nearshoring, la oportunidad para México es excepcional.

La proximidad con los mercados críticos, combinada con el talento especializado y el fortalecimiento de los hubs tecnológicos, es posible escalar soluciones digitales avanzadas con rapidez y costos competitivos.

La IA amplifica esa ventaja: habilita manufactura más inteligente, operaciones descentralizadas y flujos globales de trabajo integrados sin fricción.

Pero para capturar completamente este valor, la adopción tecnológica debe ser simultáneamente vertical y horizontal.

Vertical, porque debe permear desde el comité ejecutivo hasta las líneas operativas, alineando estrategia, inversiones y métricas.

Horizontal, porque todas las funciones como finanzas, operaciones, logística, calidad, compras y recursos humanos deben incorporar la IA como un aliado cotidiano para amplificar su impacto y simplificar procesos.

Los roles están evolucionando. Y lejos de ser un riesgo, es una oportunidad para que las organizaciones desarrollen talento con una mezcla única de capacidades técnicas y humanas.

Por eso, en Capgemini invertimos decididamente en entrenamiento técnico especializado, además de en pensamiento crítico, liderazgo digital y habilidades que permitan transformar la visión en resultados tangibles.

La transformación no es un ideal a futuro: está sucediendo ahora.

La pregunta para los líderes empresariales es si acompañarán esta ola de innovación o la observarán desde la orilla.

En la intersección entre Inteligencia Artificial, manufactura avanzada y el nearshoring de nueva generación, México tiene la posibilidad de convertirse en un referente global. Y estamos aquí para construirlo.