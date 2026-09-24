México aumenta 6% sus importaciones de granos; compra más maíz amarillo

Para GCMA, el aumento de las compras externas está relacionado con la falta de condiciones de rentabilidad y certidumbre para los productores. (Foto: Cuartoscuro)

México importó 32.9 millones de toneladas de granos, oleaginosas y productos relacionados entre enero y agosto de 2026, un aumento de 6 por ciento frente al mismo periodo del año pasado, impulsado principalmente por mayores compras de maíz amarillo y soya, de acuerdo con datos de la ANAM proporcionados por Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).

El volumen importado fue 1.86 millones de toneladas mayor al registrado en los primeros ocho meses de 2025, mientras que el valor de las compras aumentó 4.7 por ciento, al pasar de 9 mil 788.5 a 10 mil 248.9 millones de dólares.

El maíz concentró buena parte del incremento, ya que las importaciones del grano crecieron 8.1 por ciento, al pasar de 15.82 a 17.11 millones de toneladas, de las cuales 16.53 millones correspondieron a maíz amarillo, 9.7 por ciento más que un año antes.

El aumento del maíz amarillo contrasta con una reducción de 24.3 por ciento en las compras de maíz blanco, que disminuyeron de 757.8 mil a 573.4 mil toneladas. Sin embargo, la menor adquisición de blanco fue insuficiente para compensar el crecimiento del amarillo.

¿Qué otras semillas importó México?

Las compras externas de la soya aumentaron 15.5 por ciento, hasta 6.84 millones de toneladas, con incrementos particularmente importantes en las compras de grano proveniente de Brasil y de pasta de soya. La canola, por su parte, creció 15.2 por ciento.

El incremento de las importaciones ocurre mientras México mantiene una elevada dependencia del exterior para cubrir su consumo. Según el diagnóstico de GCMA, el país importa 58 por ciento de los granos y oleaginosas que consume. La dependencia alcanza 51 por ciento en maíz, 72 por ciento en trigo, 80 por ciento en arroz y 97 por ciento en soya.

¿Por qué aumentó la compra de granos en México?

Para GCMA, el aumento de las compras externas está relacionado con la falta de condiciones de rentabilidad y certidumbre para los productores antes de iniciar la siembra.

El organismo señaló que el retiro de instrumentos como Ingreso Objetivo, Agricultura por Contrato y apoyos para coberturas de precios debilitó la capacidad del sector para administrar riesgos y planear la producción.

GCMA advierte que, sin una recuperación de la rentabilidad, liquidez, financiamiento y mecanismos de comercialización, existe el riesgo de que más superficies dejen de sembrarse y aumente todavía más la dependencia del exterior.

El organismo plantea recuperar esquemas de agricultura por contrato, coberturas de precios, financiamiento y seguro agrícola, con el objetivo de que los productores conozcan antes de sembrar las condiciones bajo las cuales podrán comercializar sus cosechas.