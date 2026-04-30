PIB de México ‘sufre’ en primer trimestre de 2026: Se contrae 0.8% por caída de agricultura y manufactura

La economía de México registró en el primer trimestre la mayor contracción en más de un año, en el último revés económico para la presidenta Claudia Sheinbaum y pese a sus esfuerzos por impulsar la inversión local y extranjera para estimular el crecimiento.

El producto bruto interno cayó un 0.8 por ciento en el periodo de enero a marzo frente a los tres meses previos, el mayor descenso trimestral desde 2024. El dato se ubicó por debajo de la mediana de las estimaciones de una encuesta de Bloomberg, que apuntaba a -0.6 por ciento, y del crecimiento del 0.9 por ciento del trimestre anterior, según datos preliminares publicados el jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

En términos interanuales, el PBI de México creció un 0.1 por ciento, por debajo de la estimación del 0.7 por ciento y de la cifra revisada anterior del 1.6 por ciento.

Los datos trimestrales mostraron que la caída de los últimos tres meses estuvo liderada por la baja de la actividad en agricultura y manufactura. La actividad en servicios también retrocedió.

“Es preocupante ver que los tres tipos de actividades muestran una contracción trimestral”, dijo Gabriela Siller, directora de análisis económico de Grupo Financiero Base. “Abre la puerta a la posibilidad de que México esté atravesando una recesión”.

Dado el débil inicio de la actividad, Siller agregó que Base revisó su previsión para el año al 1 por ciento, por debajo de una estimación previa del 1.2 por ciento. Esto contempla un eventual impulso adicional del consumo por el Mundial de la FIFA, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá a partir de junio.

El banco central de México prevé que el producto bruto interno se expanda un 1.4 por ciento este año, una leve mejora frente al crecimiento de apenas el 0.5 por ciento del año pasado. Desde que Sheinbaum asumió a fines de 2024, el crecimiento de la inversión agregada cayó de alrededor del 2 por ciento interanual a -6 por ciento al cierre del año pasado.

Además de los aranceles que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso a las exportaciones mexicanas hacia su vecino del norte, la guerra en Medio Oriente ha sumado presión sobre la economía.

El conflicto podría afectar aún más las perspectivas de crecimiento de México para 2026 en un momento en que la economía vuelve a mostrar señales de debilidad, dijo esta semana la gobernadora del banco central, Victoria Rodríguez Ceja, ante legisladores durante una audiencia en el Senado.

Sheinbaum busca impulsar la economía con el ‘Plan México’

En medio de los vientos en contra derivados de las tensiones arancelarias con Estados Unidos y de una revisión clave del acuerdo comercial de América del Norte prevista para más adelante este año, Sheinbaum busca impulsar el crecimiento mediante inversión nacional y extranjera con su plan económico “Plan México”, que incluye la construcción de decenas de polos de desarrollo en todo el país.

A principios de este mes, el Congreso aprobó un proyecto de ley propuesto por Sheinbaum para promover la inversión pública y privada en autopistas, infraestructura hídrica y energía. Como parte de “Plan México”, la legislación también busca acelerar las autorizaciones de proyectos, especialmente en infraestructura clave.

Si bien la mandataria en ocasiones ha promovido sus esfuerzos para impulsar el crecimiento, incluso en reuniones con economistas y banqueros destinadas a identificar oportunidades de inversión, también ha intentado minimizar en el pasado los bajos datos de crecimiento del PBI.

Ha argumentado que las bajas tasas de crecimiento no reflejan el bienestar de los ciudadanos ni la capacidad del gobierno para sacar a millones de la pobreza en los últimos años.