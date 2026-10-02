Ataque en secundaria de Torreón: Sheinbaum obligará a plataformas a bajar contenidos violentos

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció una serie de acciones para prevenir la incitación a la violencia luego del ataque por un par de hermanos en la Escuela Secundaria Número 13, en el ejido La Unión de Torreón, Coahuila.

El gobierno conformará un grupo de trabajo para eventualmente un decreto para obligar a las redes sociales a que detecten, reporten y remuevan los contenidos que inciten a la violencia.

“Decreto para obligar a las plataformas digitales en materia de detección, reporte y remoción oportuna de contenidos y comentarios que inciten directamente a la violencia”, explicó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

El secretario de Seguridad comentó que el trabajo de las agencias de inteligencia es diferenciar entre una expresión y una “amenaza concreta”, pues dijo que su consulta no será considerada como la intención de esa persona para cometer un delito.

“Es importante precisar que consultar determinados contenidos o realizar una expresión en redes sociales no significa que una persona vaya a cometer un delito. La tarea de inteligencia consiste precisamente en distinguir entre una expresión, un contenido de riesgo y una amenaza concreta”, explicó.

Sheinbaum va por incels: Incrementarán vigilancia de contenidos que inciten a la violencia

Sheinbaum dijo que, de acuerdo con investigaciones, en “dos o tres casos” similares al ataque en la secundaria en Torreón hubo comunicación de los responsables a través de redes.

“Hay un grupo de trabajo con expertos de la UNAM, el Poli y otras instituciones para que, lo más pronto posible, tengamos un decreto relacionado con esto: la prohibición y la obligación de las plataformas de no permitir que se difundan esos contenidos, y tiene que quedar muy claro cuáles para no ‘rayar’ en la censura”, agregó.

El grupo de trabajo estará conformado por la Consejería Jurídica, Agencia de Transformación Digital, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, entre otras.

¿Qué sucedió en la mañanera de Claudia Sheinbaum el 1 de octubre?

En la conferencia de prensa anterior, la presidenta Claudia Sheinbaum condenó los daños a la escultura del exmandatario Felipe Calderón por extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro, organización desintegrada en 2010 por el exfuncionario.

También informó que Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, visitaría la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Centro Médico Nacional de Occidente, en Guadalajara, Jalisco, tras la muerte de tres bebés.

La mandataria rechazó que su administración intente crear ‘otra Verdad Histórica’ del caso de los 43 de Ayotzinapa tras cuestionamiento sobre los procesos judiciales de algunos de los detenidos.