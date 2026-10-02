‘Que siga la fiesta’: Modificación al IEPS podría bajar precio de la ‘chela’ y aumentar el consumo

La propuesta para cambiar el IEPS a bebidas alcohólicas busca modificar la forma en que se calcula el impuesto (Foto: Facebook @lachorchateoti)

Organizaciones de la sociedad civil, académicos y especialistas manifestaron su preocupación ante una iniciativa presentada en la Cámara de Diputados por el legislador Francisco Javier Guízar Macías para reformar la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a bebidas alcohólicas y cerveza.

La propuesta busca sustituir el esquema ad valorem actual por una cuota fija de 1.38 pesos por grado de alcohol por litro, así como otorgar un estímulo fiscal del 90 por ciento a productores e importadores artesanales.

Colectivos ciudadanos advirtieron que la iniciativa atiende a intereses de la industria tequilera y de vinos y licores, sacrificando objetivos de salud pública y recaudación.

Alcohol más barato incrementaría el consumo

Según estimaciones del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), la cuota de 1.38 pesos abarataría el precio de las bebidas entre un 5.1 y 24.9 por ciento, lo que detonaría un incremento en el consumo de hasta 36.8 por ciento y una pérdida fiscal superior a los 26 mil millones de pesos.

El CIEP calculó que se requeriría una cuota de al menos 2.40 pesos para mantener los ingresos actuales, o de 4.95 pesos para elevar la recaudación en más de 24 mil millones de pesos.

Especialistas instaron a priorizar el bienestar social sobre los intereses comerciales del sector.