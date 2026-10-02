Van por nuevas multas al huachicol fiscal: Diputados aprueban reforma a Ley Aduanera

Para combatir la corrupción y el huachicol fiscal, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados avanzó y aprobó la iniciativa de reformas a la Ley Aduanera, que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum el 8 de septiembre, junto con su II Informe de Gobierno.

Aprobada en lo general con 27 votos a favor y cuatro en contra, y en lo particular con 32 votos a favor, la propuesta plantea modificaciones a los artículos 144, 151, 153, 154, 177 y 185 de la ley para combatir la práctica de la “subvaluación de mercancías” que daña y provoca una “distorsión en el mercado”.

El presidente de la Comisión, Carol Antonio Altamirano, de Morena, explicó que se elimina el umbral de 50% que actualmente condiciona determinados embargos precautorios por diferencias entre el valor declarado y el valor de transacción de mercancías idénticas o similares.

También se establecen facultades de comprobación de oficio para las autoridades aduaneras cuando el valor declarado en el pedimento sea inferior al valor de transacción de mercancías idénticas o similares, determinado conforme a los artículos 72 y 73.

Indicó que, en materia de embargo precautorio, se señalan dos supuestos: cuando la diferencia sea menor a 20%, podrá solicitarse la sustitución mediante depósito en efectivo o cuenta aduanera de garantía, y cuando la diferencia sea igual o superior a 20%, se podrá solicitar sustitución mediante depósito en efectivo.

Aclaró que se modificó la iniciativa con una reserva con cambios al artículo 185 y se agregó que “tratándose de hidrocarburos y petrolíferos se aplicará una multa de 50 a 100% del valor comercial de las mercancías”.

Aprueban propuesta de Sheinbaum para eliminar el uso de efectivo

La Comisión de Hacienda también aprobó, con 15 votos a favor y cinco en contra, la propuesta presidencial de crear la nueva Ley de Economía Digital para generalizar los pagos digitales y electrónicos en todo el territorio nacional, y eliminar los pagos en efectivo.

La oposición del PAN, PRI y MC expresó su voto en contra, porque es “apresurada e incompleta”; “aún no existen las herramientas tecnológicas, financieras y fiscales suficientes”; que “en vez de ser persecutoria debe ser incluyente”.

Ambos dictámenes pasarán al pleno de los 500 diputados la semana próxima, informó el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal.