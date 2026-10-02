La periodista que cambió a las élites por los migrantes

A finales de junio de 2022, el teléfono de la redacción de Conexión Migrante sonó con el peso de una tragedia. Del otro lado de la línea, una mujer buscaba a su esposo. Estaba convencida de que viajaba en el tráiler hallado en San Antonio, Texas; aquel horno de acero donde 53 migrantes habían muerto asfixiados y deshidratados. Por entonces, una noticia así sacudía las conciencias como un golpe inédito; aún no sabíamos que esa llamada no era una excepción, sino el prólogo de un goteo incesante de fosas que, con el tiempo, terminaríamos consumiendo como rutina diaria de información.

“Subimos su fotografía y la información al portal. Un mes después, la Secretaría de Relaciones Exteriores nos contactó. Descubrimos que el hombre llevaba una credencial falsa del INE y lo habían clasificado como mexicano. Había perdido la vida, pero gracias a nuestra plataforma logramos devolverlo a su familia”, relata Patricia Mercado Sánchez. Esa llamada la marcó para siempre. “Destroza entregar el peor mensaje posible, pero reconforta saber que, al menos, esa mujer sabe dónde quedó su esposo”.

Patricia Mercado Sánchez nació en Zacatecas, una tierra que exporta migrantes con la cadencia de una maquila. Es una periodista curtida, exbecaria del John S. Knight Journalism Fellowships de Stanford, y la arquitecta de Conexión Migrante, una plataforma de noticias que enlaza a los latinos en Estados Unidos con sus raíces.

El portal fue, primero, un acto de fe. Al volver de Stanford en 2007, Mercado compró el dominio web y pagó su mantenimiento durante años sin publicar una línea. Un ritual ciego. Fue hasta noviembre de 2016 cuando dio el salto al vacío. Con su liquidación y sus ahorros: un oxígeno financiero calculado para sobrevivir seis meses, montó la redacción de Conexión Migrante en el comedor de su casa. La sincronía de este proyecto fue un presagio oscuro: el sitio se inauguró la misma mañana en que Donald Trump amaneció como presidente electo por primera vez. “Fue una coincidencia providencial que marcó nuestro destino”, relata.

Al principio, junto a su editor Eric López, lanzaban notas al ciberespacio que casi nadie leía. Hasta que un mensaje rompió el silencio en la bandeja de entrada: “Me quiero regresar, pero mi hijo nació en Estados Unidos. ¿Qué hago?”. No tenían la respuesta. Investigaron el laberinto de la doble nacionalidad y publicaron una guía. En 24 horas, la nota atrajo 10 mil visitas.

Ese día, Conexión Migrante dejó de suponer y aprendió a escuchar. “Los periodistas solemos andar por caminos equivocados, creyendo que sabemos lo que la gente necesita. Cuando empezamos a responder a sus verdaderas dudas, ocurrió la magia”, reflexiona Mercado. La instrucción interna se volvió inquebrantable: escuchar, investigar, publicar.

El equipo de Conexión Migrante cumple su primer década de dar respuestas y brindar empatía humana. (Cortesía)

Sobrevivir una década exigió exprimir la resistencia al límite, incluyendo empeñar joyas familiares con tal de que la nómina llegara intacta. Ese mismo instinto de supervivencia humanista la blinda hoy contra la inteligencia artificial. En 2019, el canto de sirena de la automatización los sedujo y contrataron un bot para atender llamadas. Fue un fracaso estrepitoso. “El bot carísimo duró tres días. Lo desconectamos y lo tiramos a la basura”. La gente escuchaba la voz metálica y colgaba. Un migrante no busca un algoritmo; necesita el bálsamo de la empatía. “La cercanía con la audiencia no se sustituye con nada”.

Hoy, la plataforma es un faro que atrae a entre medio millón y un millón de usuarios anuales. Su tráfico dibuja la geografía del éxodo: 45 por ciento proviene de Estados Unidos, 30 por ciento de México y 25 por ciento del resto de América Latina.

Este noviembre de 2026, Conexión Migrante celebrará su primera década con un premio. Patricia Mercado Sánchez recibirá el News Innovation Award del International Center for Journalists (ICFJ) en Washington, D.C. Para Mercado, el galardón es el triunfo de la utilidad sobre el prestigio estéril. “Trabajé para las élites, en periódicos donde nos leían 300 de las personas más influyentes económicamente hablando, a las que no les cambiábamos nada. Ahora estamos del otro lado (...) Siempre le digo a mi redacción que cambiarle la vida a una sola persona basta para estar en paz con esta profesión. En Conexión Migrante le hemos cambiado la vida a miles”.

Nota de la autora: Esta columna forma parte de una serie quincenal sobre la vida de los migrantes. Si tienes una historia que contar escribe krodriguezv@elfinanciero.com.mx