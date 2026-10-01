FINNOSUMMIT 2026: la industria Fintech busca su siguiente etapa en la economía real

La industria Fintech en América Latina entra en una nueva etapa en la que la tecnología financiera busca ir más allá de los servicios bancarios para integrarse directamente a sectores productivos. Esta fue una de las principales conclusiones de FINNOSUMMIT 2026, que reunió a más de 2 mil asistentes durante su décima edición en Expo Santa Fe, Ciudad de México.

Celebrado los días 23 y 24 de septiembre, el encuentro congregó a líderes financieros, fundadores, inversionistas, corporativos y representantes tecnológicos para analizar los retos que enfrenta el ecosistema frente a temas como inteligencia artificial (IA), pagos transfronterizos, regulación, inclusión financiera, stablecoins y finanzas embebidas.

Uno de los principales cambios identificados durante el encuentro es la integración de soluciones financieras en industrias como retail, logística, salud, manufactura y cadenas de suministro. El objetivo ya no se limita a desarrollar productos financieros, sino a resolver necesidades específicas de las empresas y de la economía real.

Cortesía cliente.

“En esta década, el ecosistema Fintech evolucionó a una capa tecnológica que hoy atraviesa sectores que históricamente no conversaban entre sí”, señaló Andrés Fontao, CEO de Finnosummit, quien planteó que el siguiente reto será conectar la innovación financiera con los desafíos concretos de las industrias.

Inteligencia artificial y nuevos pagos

La inteligencia artificial ocupó un lugar central en las conversaciones. De acuerdo con el Finnovista Fintech Radar 2026, 77 por ciento de las Fintech mexicanas ya integra IA en sus operaciones, mientras que las stablecoins aparecen entre las tecnologías con potencial para transformar los sistemas de pago.

En materia de pagos transfronterizos, el debate también comenzó a incorporar con mayor fuerza variables como seguridad, transparencia y prevención de fraude, particularmente ante el crecimiento de los sistemas de pagos instantáneos.

La regulación fue otro de los temas relevantes. Especialistas de los sectores financiero, tecnológico y cripto analizaron los desafíos de supervisión y cumplimiento en un entorno donde las operaciones y los servicios financieros mantienen una creciente conexión entre México y Estados Unidos.

Un ecosistema que amplía su alcance

La evolución de la industria también se reflejó en FINNOSUMMIT Challenge 2026, donde se reconocieron propuestas enfocadas en financiamiento para PyMEs manufactureras vinculadas con cadenas de valor del nearshoring, así como proyectos relacionados con inteligencia artificial y finanzas inclusivas.

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El ecosistema mexicano mantiene además una expansión gradual. El Finnovista Fintech Radar México 2026 reporta 795 startups Fintech en el país, 1.8 por ciento más que en 2025. Asimismo, 80 por ciento de las compañías ya colabora o se encuentra en proceso de colaborar con instituciones bancarias, reflejo de una mayor integración entre las empresas tecnológicas y el sistema financiero tradicional.

Con diez ediciones, FINNOSUMMIT cerró su capítulo 2026 con una agenda enfocada en la siguiente fase del sector: una industria donde la IA, los nuevos rieles de pago y las finanzas embebidas pueden convertirse en infraestructura para distintas actividades productivas.

El desafío, de acuerdo con la visión planteada durante el encuentro, será llevar esa innovación de la experimentación a soluciones capaces de responder a las necesidades concretas de empresas y consumidores en América Latina.