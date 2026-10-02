‘Ya estamos mejor’: ¿Quién es Alma de la Rosa Flores, reportera que sobrevivió a un accidente en NL?

La reportera Alma de la Rosa Flores y el camarógrafo Cristo Morales se encuentran bien y estables, luego de un incidente ocurrido durante una transmisión en vivo. Este viernes, mientras daban un reporte sobre las afectaciones causadas por las lluvias fuertes en Monterrey, los comunicadores fueron atropellados.

Tras el incidente, el conductor del noticiario Mario Gámez acudió a ver a Alma de la Rosa Flores al hospital y ella misma reportó que se encuentra mejor.

“Llevo 35 años de reportera. No había visto las imágenes, pero me las imaginaba. Agradecida con Dios, con la vida y con todas las personas que se preocuparon por nosotros. Darles las gracias a todos. Estamos ya mejor”, dijo.

La reportera agradeció los mensajes de apoyo que le ha enviado la audiencia y algunos funcionarios tras el accidente.

Flores recordó que debido a las lluvias lo mejor es que los conductores de automóvil bajen la velocidad para evitar este tipo de incidentes.

“Estaba haciendo la advertencia precisamente de que bajaran un poco la velocidad, estábamos en un lugar previamente identificado que había que bajar la velocidad; sin embargo, pues sucede esto lamentablemente, pero pues son gajes del oficio”, señaló.

PERFIL: Alma de la Rosa Flores

Alma de la Rosa Flores ha sido reportera por 35 años, según explicó en el video donde fue brevemente entrevistada sobre su estado de salud tras el accidente vial de este viernes.

De acuerdo con su perfil laboral de LinkedIn, ha trabajado como reportera en medios de comunicación como TV Azteca Noreste (1997 a 2010), Capital Coahuila (2014-2015), Dominio Radio (2015-2018), Abstracto Noticias (2019 a 2020) y en Gamavisión Noticias TV (2021 a la actualidad).

Asimismo, fue coordinadora de prensa del Gobierno Municipal de Saltillo (2010 a 2014), jefa de prensa del PRI en Coahuila (2014 a 2015) y jefa de información del gobierno de Nuevo León (2018 a 2019), específicamente en la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

El accidente que sufrió la reportera Alma de la Rosa Flores y el camarógrafo Cristo Morales ocurrió durante una jornada marcada por las fuertes lluvias que comenzaron desde la noche del jueves en Nuevo León y que provocaron inundaciones, deslaves y afectaciones en distintos puntos de la Zona Metropolitana de Monterrey. Las condiciones del clima incluso llevaron a las autoridades educativas a suspender las clases presenciales.

Con información de Jesús Vargas.