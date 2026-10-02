Karina y Wendy desaparecen de un bachillerato en Guadalajara; salieron al baño

Dos jóvenes desaparecieron de un bachillerato en Guadalajara tras pedir permiso de ir al baño. (Foto: Facebook | Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco) ·

Dos jóvenes desaparecieron de un bachillerato en Jalisco tras pedir permiso para ir al baño

La Comisión de Búsqueda de Personas de Jalisco mantiene la búsqueda de dos adolescentes que desaparecieron el pasado 26 de septiembre mientras se encontraban en un plantel de bachillerato en Guadalajara.

Se trata de Karina Estephania Patiño Ortiz, de 16 años, y Wendy Guadalupe Cruz López, de 17. De acuerdo con información de la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas, ambas estudiantes salieron del plantel educativo después de pedir permiso para ir al baño, momento a partir del cual se desconoce su paradero.

¿Qué pasó con las jóvenes que desaparecieron en Guadalajara?

La vicefiscal Blanca Trujillo explicó que ambas jóvenes pidieron permiso para salir del salón e ir al baño.

“Una de ellas pide permiso para ir al baño, después la otra pide permiso también para ir al baño y es el momento en el que desaparecen”, explicó la funcionaria.

Las autoridades señalaron que, como parte de las investigaciones, han mantenido comunicación con una persona conocida de las adolescentes, quien habría tenido contacto con ellas después de su desaparición.

Estela Cárdenas, coordinadora de Atención Temprana de la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas, informó que, según los datos recabados hasta el momento, no existen indicios de que las jóvenes hayan sido víctimas de algún delito.

No obstante, las autoridades continúan con las acciones de búsqueda hasta encontrar a Karina Estephania y Wendy Guadalupe.

La desaparición ocurrió el 26 de septiembre y, desde entonces, las corporaciones encargadas de la localización mantienen abiertas las investigaciones para establecer qué ocurrió después de que ambas salieron del plantel.

Las autoridades pidieron mantener las fichas de búsqueda como referencia para cualquier persona que pudiera contar con información relacionada con el paradero de las adolescentes.