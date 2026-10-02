Analistas elevan previsión del PIB en México y ven mejor clima para los negocios

Analistas económicos mejoraron la expectativa de crecimiento de la economía mexicana para este año y además mostraron un mayor optimismo respecto al clima para hacer negocios y sobre las decisiones de inversión, de acuerdo con información proporcionada por el Banco de México (Banxico).

La Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado del noveno mes, que se realizó entre el 15 y 28 de septiembre, mostró que la previsión para el c recimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de este año pasó a 1.4 por ciento, desde 1.3 por ciento. El nuevo pronóstico es mayor a lo que se esperaba al arranque de 2026. Para el próximo año, la expectativa económica se mantuvo en 1.8 por ciento.

Sobre el clima de los negocios en los próximos seis meses, 39 por ciento de los consultados proyectó que mejorará, el nivel más alto desde febrero de este año, mientras que 7.0 por ciento indicó que empeorará. En tanto, 46 por ciento de los expertos consideró que actualmente la economía está mejor que hace un año, la cifra más alta desde abril de 2024.

El optimismo se reflejó en las opiniones de los analistas consultados respecto a la coyuntura actual para realizar inversiones, ya que 10 por ciento de los expertos opinó que es un buen momento, su mejor nivel en más de dos años, tras dos meses seguidos en que se ubicó en cero; sin embargo, 46 por ciento observó que es un mal momento.

No obstante, “el factor al que, en promedio, se le asignó un nivel mayor de preocupación es el de gobernanza. A nivel particular son los problemas de inseguridad pública con 19 por ciento de menciones; otros problemas de falta de Estado de derecho; la corrupción; la ausencia de cambio estructural en México; la impunidad; la política sobre comercio exterior”.

(El Financiero)

Optimismo incipiente sobre la economía de México

Luis Gonzali, vicepresidente y codirector de Inversiones en Franklin Templeton México, sostuvo que los anuncios de inversión que se han dado en fechas recientes, como el de KIA por 649 millones de dólares o de Lego por 400 millones de dólares , mandan una señal de que hay facilidades para estas acciones.

Lo anterior, más el mejor dinamismo económico de México y Estados Unidos , nuestro principal socio comercial, ha elevado la confianza. “Todavía no podemos decir que estamos ante una racha optimista de inversión, pero por algo se empieza”, puntualizó el analista.

Janneth Quiroz, directora de análisis económico, cambiario y bursátil de Monex, sostuvo que el optimismo plasmado en la encuesta de Banxico refleja más una percepción de menor incertidumbre y de estabilización que un cambio radical en los fundamentos macroeconómicos del país.

No obstante, “la mejora es relevante, pero todavía no representa una señal generalizada de confianza empresarial”, resaltó. Por ello, consideró que el principal reto hacia el cierre de año y en 2027 es convertir la mejora de expectativas en una recuperación efectiva de la inversión .

Por otro lado, la encuesta mostró que las previsiones de inflación tuvieron una ligera mejoría. Para este año se espera que el indicador general cierre en 3.87 por ciento, desde 3.90 por ciento previo. El componente subyacente quedaría en 3.90 por ciento, desde 3.99 por ciento previo. Para 2027, el indicador general terminaría en 3.82 y el componente subyacente en 3.78 por ciento.

De hecho, las expectativas de inflación general y subyacente para los horizontes de uno a cuatro años y de cinco a ocho años se mantuvieron en niveles similares a los del mes previo, en 3.7 y 3.74 por ciento, respectivamente.

No hubo ajustes en la previsión en la tasa de política monetaria , ya que permaneció en 6.50 por ciento para este año y el siguiente, planteó la encuesta del banco central.