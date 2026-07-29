¿Qué sabemos del auto 100% eléctrico que Kia armará México y de la inversión de 649 mdd?

Kia tiene una planta de producción en Pesquería, Nuevo León. La compañía coreana llegó a México la década pasada.

Corea del Sur con un ‘toque’ de México: La automotriz Kia anunció una inversión de 649 millones de dólares para la producción de su primer vehículo 100 por ciento eléctrico en la planta de Pesquería, Nuevo Léon.

La empresa señaló que la producción de la SUV compacta EV3 comenzará a partir del próximo martes 4 de agosto.

La inyección de capitales es la más cuantiosa realizada por Kia en México desde 2016. El anuncio, hecho en la ‘mañanera’ de la presidenta Claudia Sheinbaum, fue encabezado por Andy Kim, presidente de Kia México, y Horacio Chávez, director comercial de la marca.

Kia detalló que actualmente, esta línea de SUV (Vehículo Utilitario Deportivo) sólo se produce en Corea del Sur.

Las operaciones de la nueva línea comenzarán formalmente el 4 de agosto con un contenido nacional inicial de 26.54 por ciento (estimado en 27 por ciento de forma general), proporción que se incrementará de manera gradual.

Este detalle destaca en medio de una exigencia constante de Donald Trump a México y Canadá para que aumenten el contenido que cumple con las reglas de origen del T-MEC en los vehículos que arman para automotrices estadounidenses.

¿Qué construirá Kia en Nuevo León?

De la suma total anunciada, más de 260 millones de dólares se destinarán de forma directa a la línea de producción de la SUV compacta EV3, mientras que el resto financiará la construcción de un parque de energía solar de 2 megawatts, con proyección a escalar a 8 megawatts para 2030; una segunda planta tratadora de agua residual, y soluciones de carga pública.

En materia de empleo, la expansión de Kia generará 500 nuevos puestos directos durante 2026 y sumará otros 1 mil 500 empleos directos hacia el final de la década.

Marcelo Ebrard, secretario de Economía, destacó que la decisión de Kia ratifica la certidumbre de la Inversión Extranjera Directa en México en medio de la revisión del T-MEC con Estados Unidos.

“La inversión de Kia muestra confianza en México. Lo segundo es el impulso a la electromovilidad, lo que significa la producción de un vehículo eléctrico y la red para poder cargar estos vehículos”, destacó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Estas son las características principales del SUV EV3 de Kia