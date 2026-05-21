Kia EV4 a prueba: 630 km de autonomía y el diseño que divide opiniones.

Los Ángeles, California, EE.UU. — El sedán compacto eléctrico es uno de los segmentos más olvidados de la industria. Las marcas han apostado todo a los SUV y los crossovers, y el resultado es un nicho ocupado por muy pocos: el Tesla Model 3 como referente premium, el Hyundai Ioniq 6 como hermano de plataforma y el BYD Seal como alternativa asiática. En ese espacio casi desierto llega el Kia EV4, y no lo hace para pasar desapercibido.

Construido sobre la plataforma E-GMP del Grupo Hyundai, el EV4 tiene más en común con el Ioniq 6 que con cualquier otro producto de Kia: arquitectura de 400 volts, tracción delantera con un solo motor eléctrico de 150 kW (204 hp) y 209 lb-pie de par motor. La versión GT-Line que manejamos en Los Ángeles lleva la batería grande, de 81.4 kWh, con una autonomía declarada de 630 km en ciclo WLTP; con carga rápida en DC puede llevar la batería del 10 al 80% en apenas 31 minutos.

Diseño: polémico por fuera, coherente por dentro

El EV4 es un auto polémico. Hay quienes lo amarán desde el primer vistazo y quienes necesitarán tiempo para entenderlo, porque el diseño no pide permiso. El frente es el elemento más disruptivo: líneas muy horizontales, una tira negra brillante que conecta ambos grupos ópticos, DRLs completamente verticales y una nariz que parece inclinarse hacia abajo, como si el cofre cediera ligeramente. Es extraño, es diferente, y eso es exactamente lo que Kia buscaba con su filosofía de diseño Opposites United. Los costados son más amables: manijas al ras de la carrocería, molduras negras sobre las salpicaderas, rines bitono de 19 pulgadas con neumáticos Goodyear especialmente desarrollados para vehículos eléctricos. La parte trasera introduce un tercer volumen atípico: el cristal va más allá de donde terminaría en un sedán convencional, y desde ese punto pivota la cajuela, creando una silueta que no se parece a nada en el mercado. El coeficiente aerodinámico de 0.230 Cd confirma que detrás de cada línea hay un propósito funcional.

Kia EV4 GT-Line 2025, perfil lateral, silueta sedán fastback Los costados del EV4 son más amables que el frente: manijas al ras, molduras negras y rines bitono de 19 pulgadas. Foto: Cortesía Kia

Por dentro, el EV4 es menos provocador que por fuera. Kia apostó por la coherencia antes que por la ruptura, y el habitáculo se siente familiar si has estado en un EV6 o en un Ioniq 6: materiales de buena calidad, texturas que cambian de color con el ángulo de la luz, volante de dos tonos forrado en piel, iluminación ambiental de doble nivel integrada en los paneles de las puertas. El tablero está dominado por un cuadro de instrumentos digital de 12.3 pulgadas y una pantalla de infoentretenimiento del mismo tamaño, acompañadas por un Head-Up Display que proyecta información sobre el parabrisas con muy buena claridad. La versión GT-Line suma sistema de sonido Harman Kardon, cuyos resultados se agradecen especialmente en el modo Teatro. El selector de marchas en la columna de dirección, igual que en el EV6, requiere adaptación, pero termina siendo intuitivo.

Interior del Kia EV4 GT-Line 2025, tablero con pantallas de 12.3 pulgadas y Head-Up Display El habitáculo del EV4 GT-Line combina pantallas de 12.3 pulgadas para cuadro e infoentretenimiento, HUD y sistema de sonido Harman Kardon. Foto: Cortesía Kia

No todo está bien resuelto. Entre el cuadro de instrumentos y la pantalla de infoentretenimiento hay un tercer módulo dedicado al control climático que Kia colocó en un punto que el volante obstruye por completo desde la posición de manejo. Solo el copiloto puede verlo con claridad. No es la primera vez que esto ocurre en la línea Kia-Hyundai, y ya es hora de que desaparezca. La segunda banca ofrece espacio suficiente para dos personas con comodidad o tres algo justas, con salidas de aire, puertos USB y buena iluminación. La cajuela entrega 490 litros, uno de los valores más generosos del segmento, aunque al ser sedán no se puede integrar con el habitáculo. Curioso que incluso en GT-Line no haya techo panorámico: decisión técnica para controlar el peso, razonable, pero que dejará con ganas a más de uno.

Parte trasera y cajuela del Kia EV4 2025, silueta sedán de volumen inusual La parte trasera del EV4 introduce un tercer volumen atípico: el cristal va más allá de donde terminaría en un sedán convencional. La cajuela entrega 490 litros. Foto: Cortesía Kia

Al volante en California: la plataforma E-GMP no decepciona

Es en carretera donde el EV4 deja de ser una propuesta de diseño para convertirse en un argumento serio. Lo manejamos en una carretera de montaña en California con asfalto húmedo en varios tramos, y la plataforma E-GMP respondió como siempre lo hace: con compostura, precisión y ese equilibrio que pocos competidores igualan. El modo Sport cambia el carácter del auto de manera inmediata: la iluminación ambiental vira al rojo, el cuadro de instrumentos adopta una vista más agresiva y la respuesta del acelerador se vuelve más directa sin sacrificar la suavidad que define a los eléctricos bien calibrados. La dirección no comunica demasiado, pero es precisa y directa, y en un auto como este, la obediencia importa más que la comunicación. A pesar de tener tracción delantera, el centro de gravedad bajo que aporta la batería grande mantiene el auto plantado incluso en curvas cerradas con el piso mojado. La suspensión es permisiva, filtra bien y no castiga. Los frenos de disco ventilado trabajan en conjunto con el sistema regenerativo, regulado con las paletas detrás del volante. El sistema i-Pedal 3.0 permite conducir prácticamente con un solo pedal. En dinámica pura, la plataforma E-GMP sigue siendo una de las mejores propuestas eléctricas del mercado.

Kia EV4 GT-Line Long Range 2025 El EV4 fue evaluado en una carretera de montaña en California con asfalto húmedo. La plataforma E-GMP respondió con compostura y precisión. Foto: Cortesía Kia (UP STUDIO)

El Kia EV4 no está disponible en México y, por ahora, es poco probable que llegue. Lo manejamos en Los Ángeles durante su evaluación como finalista al World Car Awards 2025, uno de los mejores de su categoría. Si un día aterrizara en el mercado nacional, llegaría con argumentos sólidos: una plataforma eléctrica de primer nivel, un interior bien resuelto y un diseño que divide opiniones pero que no deja indiferente a nadie. El segmento de los sedanes compactos eléctricos prácticamente no existe. El EV4 tiene todo para recordarnos por qué debería.

Ficha técnica — Kia EV4 GT-Line Long Range 2025