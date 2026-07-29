Goods to Person, el modelo logístico de Walmart

Con la expansión de su sistema Goods to Person (GTP 2.0) en su Centro de Distribución (CEDIS) de eCommerce Megapark, en el Estado de México, Walmart de México y Centroamérica busca transformar la forma en que prepara sus pedidos de comercio electrónico, reduciendo costos operativos y aumentando la velocidad de entrega mediante robótica e inteligencia aplicada a sus centros de distribución.

Para consolidar esta estrategia, destinaron una inversión superior a 400 millones de pesos que implicó la incorporación de 67 robots móviles, estaciones automatizadas de surtido, soluciones de empaque inteligente y nuevas licencias tecnológicas para incrementar la eficiencia de su operación logística.

Goods to Person es considerado uno de los sistemas de automatización más avanzados para operaciones de fulfillment, ya que, a diferencia de los esquemas convencionales, en el que el personal recorre kilómetros dentro de los almacenes para localizar mercancía, el inventario es transportado automáticamente hasta estaciones fijas mediante estos robots autónomos.

Este paso ha modificado por completo la productividad del centro de distribución de Walmart eliminando hasta 80 por ciento del tiempo dedicado a desplazamientos internos, cuadruplicado la capacidad de procesamiento de pedidos.

Con la incororación de 67 robots ha cuadruplicado su capacidad de procesamiento de pedidos.

De acuerdo con la empresa, con ello han alcanzado una precisión de 99 por ciento en el surtido. Además, de reducir alrededor de 70 metros de recorrido por pedido, lo que se traducen en menores costos logísticos, reducción de reprocesos y una mayor velocidad de respuesta para atender la creciente demanda del comercio electrónico.

La plataforma opera en una superficie superior a 6,800 metros cuadrados, equipada con 67 robots encargados de automatizar la clasificación, el movimiento y el flujo interno de mercancías en áreas de almacenamiento de alta densidad.

El camino hacia Centros de Distribución inteligentes

Para Walmart, la automatización se ha convertido en un habilitador estratégico de su cadena de suministro omnicanal. La integración de tiendas, fulfillment centers, hubs logísticos y centros de distribución en una red interconectada le ha permitido mejorar la ubicación de sus inventarios de acuerdo con la demanda, incrementar la precisión en el surtido de pedidos y acelerar los tiempos de entrega para los consumidores.

El CEDIS Megapark forma parte de su infraestructura logística que opera de manera coordinada con los macrocentros de distribución de Cuautitlán, Chalco, San Martín Obispo y Santa Bárbara, los cuales abastecen a más de 2,000 unidades comerciales. Asimismo, mantiene conexión con los fulfillment centers de Monterrey y Guadalajara, conformando una red omnicanal de cinco nodos para distribuir millones de códigos SKU en todo el país.

Esta estrategia también fortalece Walmart Fulfillment Services (WFS), su plataforma mediante la cual ofrece servicios de almacenamiento y distribución a vendedores externos. Una modalidad que, durante 2025, le permitió procesar 37 por ciento de las órdenes del Marketplace de Walmart, permitiendo que pequeñas y medianas empresas accedan a su infraestructura logística, inventarios en tiempo real y entregas exprés sin realizar inversiones propias en distribución.

Como parte de la expansión de su red logística y capacidad operativa, Walmart anunció la construcción de dos nuevos centros de distribución en Guanajuato y Huamantla, para acelerar las entregas impulsadas por el comercio electrónico que continúa registrando un crecimiento sostenido en nuestro país.

Acelera la transición hacia centros de distribución inteligentes.

Con esta inversión, la empresa minorista no solo incrementa su capacidad de operación, sino que acelera la transición hacia centros de distribución inteligentes, en donde la automatización se convierte en un elemento clave para reducir costos, elevar la productividad y sostener el crecimiento d