Calor extremo en Península de Yucatán: Este jueves 30 de julio habrá temperaturas de hasta 41°C

Los vientos serán moderados, de 11 km/h, con un cielo poco nuboso. (Foto: Cuartoscuro)

El clima en Península de Yucatán para el jueves 30 de julio presentará un contraste notable, con Mérida experimentando un calor extremo de hasta 41.0°C, mientras que las zonas costeras de Quintana Roo, como Cancún y Chetumal, registrarán máximas de 32.0°C.

Se esperan cielos despejados a medio nublados en la región.

¿Qué temperaturas se esperan en la Península de Yucatán mañana?

En Mérida, Yucatán, el jueves 30 de julio será un día de intenso calor. Se espera una temperatura mínima de 20.3°C y una máxima que podría alcanzar los 41.0°C.

Los vientos serán moderados, de 11 km/h, con un cielo poco nuboso. La capital y sus municipios aledaños, como Mérida, experimentarán estas elevadas temperaturas, manteniéndose entre los 20°C y 42°C.

Por contraste, en el Caribe mexicano, las condiciones serán más suaves. Cancún y Chetumal, en Quintana Roo, tendrán temperaturas mínimas de 25.0°C y máximas de 32.0°C.

El viento en estas ciudades soplará a 11 km/h, y el cielo estará medio nublado. Estas zonas ofrecerán un respiro del calor extremo del interior de la península.

¿Cómo estarán el cielo y el viento en la Península de Yucatán?

En Tulum y Playa del Carmen, también en Quintana Roo, las temperaturas mínimas serán de 23.7°C y 23.3°C, respectivamente, con máximas de 34.0°C.

(Carachure Bautista Jesús)

Tulum, incluyendo sus municipios, presentará un cielo nublado, mientras que Playa del Carmen tendrá un cielo medio nublado, con vientos de 10 km/h y 9 km/h.

El patrón general para la Península de Yucatán el jueves 30 de julio muestra una clara ausencia de lluvias significativas, predominando cielos despejados a medio nublados.

Los vientos en la región se mantendrán entre 9 y 11 km/h, lo que contribuirá a la sensación de calor, especialmente en las zonas del interior. La probabilidad de precipitación es baja en toda la región.

¿Cómo será el clima en la Península de Yucatán los próximos días?

El pronóstico para los próximos tres días en la Península de Yucatán es el siguiente:

Jueves 30 de julio: Máxima de 41°C, mínima de 21°C, poco nuboso, viento de 9 km/h.

Viernes 31 de julio: Máxima de 41°C, mínima de 20°C, poco nuboso, viento de 13 km/h.

Sábado 1 de agosto: Máxima de 41°C, mínima de 20°C, despejado, viento de 11 km/h.

El pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) sugiere que, si bien hay actividad ciclónica y ondas tropicales en otras partes del país, la Península de Yucatán seguirá con un clima cálido y seco.

Se espera que las condiciones de cielo poco nuboso a despejado persistan, con vientos moderados, asegurando que las altas temperaturas se mantengan estables hasta el fin de semana.

¿Cómo protegerse del intenso calor en la península?

Frente a las elevadas temperaturas, que en Mérida alcanzarán los 41.0°C, es crucial la hidratación constante. Se aconseja beber líquidos en abundancia, preferentemente agua, y evitar bebidas azucaradas o alcohólicas.

Mantenerse en lugares frescos y ventilados ayudará a prevenir golpes de calor y deshidratación.

La exposición directa al sol debe limitarse, especialmente durante las horas de mayor radiación ultravioleta, entre las 11:00 y 16:00 horas.

El uso de sombreros de ala ancha, gafas de sol y protector solar es indispensable para proteger la piel, incluso en días con cielo medio nublado en las zonas costeras.

¿Afectará el clima las actividades diarias en la región?

Las condiciones de calor extremo en el interior de Yucatán podrían influir en las actividades al aire libre y laborales. Se recomienda ajustar horarios para evitar las horas pico de calor y realizar pausas frecuentes.

En las zonas turísticas de Quintana Roo, como Cancún y Tulum, el clima permitirá disfrutar de las playas, pero con las precauciones de sol necesarias.

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