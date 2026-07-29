SLP construye el mayor corredor carretero: Así serán las autopistas San Luis–Matehuala y San Luis–QRO

El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, dio a conocer que avanza el proyecto carretero más grande que actualmente se construye en México, integrado por las nuevas autopistas San Luis–Matehuala y San Luis–Querétaro, dos obras que transformarán la movilidad, la logística y el desarrollo económico de la entidad.

La autopista San Luis–Matehuala contempla 118.4 kilómetros de altas especificaciones, cuatro carriles y una inversión estimada superior a 20 mil millones de pesos; el proyecto incluye los entronques a Villa de Arista, El Peyote y Matehuala, así como una plaza de cobro, señalamientos, sistemas inteligentes de transporte, drenajes y rampas de emergencia. La magna obra permitirá reducir hasta 30 minutos los recorridos y dará fluidez a la saturación de la carretera federal 57.

De manera paralela, avanza la primera etapa de la autopista San Luis–Querétaro, desarrollada con inversión privada superior a 20 mil millones de pesos por parte de Grupo Meta, empresa perteneciente a Grupo Valoran. Esta nueva vía ofrecerá una alternativa moderna a la carretera 57, agilizará el tránsito de vehículos particulares y de carga, conectando con mayor eficiencia a San Luis Potosí con Querétaro y el corredor industrial del Bajío.

El gobernador Ricardo Gallardo destacó que ambos proyectos colocarán sin límites a San Luis Potosí como el gran punto de conexión entre el norte, el centro y el sur del país, con infraestructura capaz de atraer inversiones, facilitar el traslado de mercancías y abrir nuevas oportunidades para las comunidades.

El Gobierno del cambio supera décadas de rezago y construye una red carretera a la altura del crecimiento industrial y comercial del Estado, aunado a las nuevas conexiones aeroportuarias, de logística carretera metropolitana y avances en las nuevas vías a la zona industrial, lo que permite que San Luis Potosí marque un antes y un después en movilidad gracias a esta administración estatal.