Viernes 2 de octubre nublado en Nuevo León: Este es el pronóstico del clima para Monterrey

La Zona Metropolitana de Monterrey, en Nuevo León, se prepara para un viernes 2 de octubre con cielo nublado y temperaturas frescas, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Un frente frío recorrerá el noreste del país, lo que traerá condiciones de lluvia y viento a la región, marcando un cambio en el clima.

Vista del cielo nublado sobre Monterrey, Nuevo León.

¿Qué temperaturas se esperan en Nuevo León este viernes?

En Monterrey, la capital del estado, se esperan temperaturas mínimas de 16.7°C y máximas de 23.7°C. Por su parte, San Pedro Garza García registrará valores más bajos, con una mínima de 15.3°C y una máxima que alcanzará los 22.0°C.

Guadalupe tendrá un día con mínimas de 17.0°C y máximas de 24.7°C. Apodaca, por otro lado, presentará las temperaturas más altas de la zona, con una mínima de 18.7°C y una máxima de 26.3°C. Es importante notar estas diferencias para planear las actividades del día.

¿Qué recomendaciones seguir ante el clima en Nuevo León?

Ante el pronóstico de temperaturas frescas y cielo nublado, se recomienda usar ropa abrigadora, especialmente por la mañana y noche. Mantenerse hidratado es importante. Estar atento a los comunicados oficiales ayudará a prevenir cualquier imprevisto por cambios repentinos en las condiciones del tiempo.

Si planea actividades al aire libre, considere que el cielo estará cubierto y que hay potencial de lluvias fuertes por el frente frío. Es prudente llevar un paraguas o impermeable y evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura para cuidar la salud de todos en la familia.

¿Habrá lluvias o vientos fuertes este viernes en Nuevo León?

El cielo estará nublado en todas las ciudades de la Zona Metropolitana de Monterrey. En cuanto al viento, se esperan velocidades de 6 km/h en Monterrey y San Pedro Garza García, de 7 km/h en Guadalupe y de 11 km/h en Apodaca. Aunque no se especifica probabilidad de lluvia directa, el frente frío número uno influirá en la región.

El frente frío número uno, asociado a una circulación ciclónica, originará lluvias fuertes a muy fuertes en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. Se esperan descargas eléctricas y posible caída de granizo. También se prevén vientos fuertes con posible formación de torbellinos en el norte de Coahuila, lo que impactará indirectamente el clima en Nuevo León.

¿Cómo estará el clima en Nuevo León los próximos tres días?

El pronóstico extendido para los próximos tres días en Nuevo León es el siguiente:

Viernes 2 de octubre: Máxima de 23°C, Mínima de 16°C, Cielo nublado, viento de 9 km/h.

Sábado 3 de octubre: Máxima de 27°C, Mínima de 17°C, Cielo nublado, viento de 6 km/h.

Domingo 4 de octubre: Máxima de 21°C, Mínima de 17°C, Cielo nublado, viento de 4 km/h.

La tendencia para el fin de semana muestra un ligero aumento en las temperaturas máximas para el sábado, alcanzando los 27°C, antes de un descenso el domingo a 21°C. Las mínimas se mantendrán estables alrededor de los 16°C y 17°C, con cielo nublado predominante durante todo el periodo.

Fuente: CONAGUA.

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