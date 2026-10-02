Reportera es atropellada EN VIVO junto a su camarógrafo en Nuevo León: ¿Cuál es su estado de salud?

Las lluvias dejaron severas afectaciones en Monterrey, y Alma de la Rosa Flores estaba justo en un enlace cuando fue impactada.

La reportera Alma de la Rosa Flores y el camarógrafo Cristo Morales fueron atropellados durante una transmisión en vivo por las afectaciones por fuertes lluvias en Monterrey este viernes 2 de octubre.

Durante el enlace con el conductor Mario Gámez, Flores reportó un deslave que dejó un árbol caído en la avenida Morones Prieto, una de las principales vialidades de la Zona Metropolitana de Monterrey, a la altura de la colonia Nuevo Repueblo.

Fue en ese momento cuando una camioneta Jeep derrapó cerca de donde hacía la transmisión y atropelló a la reportera y su camarógrafo.

¿Qué pasó con la reportera Alma de la Rosa Flores?

Fue llevada a un hospital para recibir atención médica. En su cuenta de X, Mario Gámez informó que tanto Flores como el camarógrafo Cristo Morales se encontraban estables.

“Alma de la Rosa presentó múltiples golpes, pero al parecer ninguna fractura. Su compañero Cristo Morales si tuvo algunas fracturas, pero se encuentra estable”, publicó.

Más adelante, Gámez informó desde el hospital que los doctores también descartaron fracturas en el camarógrafos Morales.

El accidente ocurrió en medio de una jornada complicada luego de que fuertes precipitaciones comenzaron desde la noche del jueves 1 de octubre y provocaron inundaciones, encharcamientos y deslaves en Nuevo León.

Protección Civil reportó afectaciones en municipios como Monterrey, San Nicolás, Linares, Escobedo, Apodaca, Santiago, Guadalupe y Juárez.

Las condiciones meteorológicas también llevaron a las autoridades educativas a la suspensión de clases presenciales este viernes 2 de octubre.

El punto donde ocurrió el accidente era precisamente uno de los sitios que estaban siendo documentados por los periodistas debido a las afectaciones causadas por un deslave. Antes del atropellamiento, la reportera daba cuenta de otro incidente relacionado con un motociclista que había impactado contra ramas de árboles caídos.

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Se pronostican estiman acumulados superiores a 75 milímetros en las regiones Norte, Oriente, Citrícola y Metropolitana entre el 2 y 5 de octubre, informó Protección Civil de Nuevo León.

En la Región Montañosa se prevén acumulados de entre 50 y 75 milímetros, mientras que para la Región Sur se estiman entre 25 y 50 milímetros.

Las lluvias podrían estar acompañadas de ráfagas de viento y descargas eléctricas, por lo que Protección Civil pidió a la población extremar precauciones.

La corporación recomendó evitar cruzar ríos, arroyos, vados y zonas inundadas, tanto a pie como en vehículo, además de reducir la velocidad al conducir bajo lluvia intensa o con baja visibilidad.

Con información de Quadratín