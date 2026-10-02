FMI mejora perspectivas para México: Economía crecerá 1.5% en 2026 y 1.8% en 2027

El Fondo Monetario Internacional (FMI) destacó el fortalecimiento de la economía de México durante 2026 y anticipó que el crecimiento continuará el próximo año, impulsado, entre otros factores, por el dinamismo del comercio exterior.

Tras concluir su misión correspondiente a la Consulta del Artículo IV de 2026, el organismo internacional reconoció avances de México en consolidación fiscal, estabilidad financiera, inversión en infraestructura y resiliencia económica, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El FMI proyectó que el Producto Interno Bruto (PIB) de México crecerá 1.5 por ciento en 2026 y acelerará a 1.8 por ciento en 2027. Entre los factores que respaldan la actividad económica destacó el dinamismo de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos.

Además, señaló que la inflación general ha disminuido y se encuentra cerca del objetivo del Banco de México. De acuerdo con el organismo, los precios estables de los combustibles contribuirán al comportamiento de la inflación.

El FMI consideró que los riesgos para la actividad económica mexicana se encuentran balanceados.

FMI destaca consolidación fiscal de México

El organismo también reconoció los avances en materia de finanzas públicas y señaló que, después de la reducción significativa del déficit registrada en 2025, la consolidación fiscal continuará durante 2026 y avanzará gradualmente en los próximos años.

Hacienda indicó que el Paquete Económico 2027 contempla reducir los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) como parte de una trayectoria multianual de consolidación. La estrategia contempla fortalecer los ingresos, ejercer el gasto de manera responsable y ampliar la inversión para preservar la sostenibilidad de las finanzas públicas.

El FMI también emitió recomendaciones para fortalecer la posición fiscal de México en el mediano plazo. Ante ello, Hacienda defendió una estrategia gradual basada en metas realistas, mayores ingresos permanentes y una ejecución responsable del gasto, con el propósito de reducir el déficit sin afectar la inversión ni la actividad económica.

FMI destaca fortaleza del sistema financiero mexicano

En su evaluación, el organismo consideró que la posición externa del país se mantiene equilibrada y cuenta con amortiguadores financieros sólidos. Destacó que la flexibilidad del tipo de cambio, la profundidad del mercado financiero y los bajos niveles de deuda en moneda extranjera ayudan a la economía mexicana a enfrentar choques provenientes del exterior.

Asimismo, calificó al sistema financiero como sólido debido a sus altos niveles de capital y liquidez, baja morosidad y rentabilidad adecuada. También reconoció la entrada de nuevos bancos y entidades digitales, que han contribuido a ampliar el acceso a servicios financieros y aumentar la competencia.

En materia de inversión, el FMI valoró positivamente las medidas para simplificar procesos, incrementar la participación privada en infraestructura y fomentar una mayor generación de energía renovable. También destacó los esfuerzos para ampliar la inversión y mejorar la evaluación y divulgación de proyectos multianuales.