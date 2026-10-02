Cuernavaca requiere un proyecto de desarrollo con visión a 50 años, asegura Lalo Cabrera

En 2023 encabezó en Morelos la Coordinación Estatal de Claudia por México .

El empresario Lalo Cabrera, líder social y militante de Morena, que busca la coordinación municipal de su partido en Cuernavaca, Morelos, planteó construir un proyecto de ciudad con una visión de más de 50 años, que permita dejar atrás la planeación limitada a periodos de gobierno y la atención de problemas inmediatos.

En entrevista, sostuvo que la capital de Morelos requiere una estrategia de largo plazo para recuperar los servicios públicos, la infraestructura y las condiciones de desarrollo.

“Pensar en una ciudad más allá de 50 años. Eso es lo que necesita Cuernavaca”, afirmó.

Lalo Cabrera señaló que el proyecto debe contemplar la incorporación de tecnología y la digitalización de procesos municipales, además de mecanismos que permitan reducir espacios para prácticas de corrupción.

El líder morenista ha concentrado en los últimos meses su actividad pública en recorridos por colonias de la capital morelense para escuchar y entender las necesidades de la población.

También cuestionó que las administraciones municipales limiten su planeación a periodos de tres años y a resolver emergencias.

“No es una ciudad nada más para llegar cada tres años y hacer proyectos para resolver emergencias”, afirmó, al plantear que Cuernavaca requiere continuidad en su planeación.

El empresario agregó que una estrategia de esa naturaleza tendría que incorporar a universidades, empresarios, organizaciones civiles, jóvenes y otros sectores de la ciudadanía, además de establecer indicadores para medir el avance de cada proyecto.

Entre las áreas que identificó como prioritarias mencionó agua potable, basura, alcantarillado, medio ambiente y permisos, además de una administración eficiente de los recursos municipales.

En 2023 encabezó en Morelos la Coordinación Estatal de Claudia por México y participó en actividades de organización territorial en los 36 municipios de la entidad.

Durante la entrevista, sostuvo que continuará recorriendo Cuernavaca y escuchando a sus habitantes mientras llegan los tiempos legales para definir una eventual participación política.