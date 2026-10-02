Clima en Jalisco: ¿Lluvia o calor? Este es el pronóstico para el sábado 3 de octubre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un sábado 3 de octubre con cielo nublado en la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco. Se esperan temperaturas frescas en municipios como Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá. Las mínimas estarán cerca de los 13°C, mientras las máximas alcanzarán los 25°C, debido a la influencia del ciclón tropical Rachel en el occidente del país.

Vista del cielo nublado sobre Guadalajara, Jalisco.

¿Qué temperatura hará mañana en Jalisco?

En la capital, Guadalajara, la temperatura actual se registra en 21.2°C. Para el sábado, se espera una mínima de 13.3°C y una máxima de 25.7°C. La humedad será del 60% y el viento soplará a 4 km/h, con cielo cubierto por nubes.

Los municipios de Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá tendrán condiciones climáticas muy similares. En Zapopan, se anticipa una mínima de 13.3°C y una máxima de 25.7°C. Tlaquepaque y Tonalá también registrarán estas mismas temperaturas, manteniendo un ambiente fresco en toda la zona durante la mañana y templado en la tarde.

¿Habrá lluvias este sábado en Guadalajara?

Para el sábado 3 de octubre, la condición general del cielo para la Zona Metropolitana de Guadalajara será nublada. Aunque el ciclón tropical Rachel está cerca, su principal efecto en Jalisco se manifestará en cielos cerrados, sin probabilidad de lluvia directa para la zona metropolitana en este día.

El viento en toda la región se mantendrá ligero, con una velocidad de 4 km/h. Las condiciones atmosféricas indican una jornada con poca variación, dominada por la nubosidad y un ambiente que no presentará cambios drásticos a lo largo del día. Se mantiene la vigilancia por el paso de Rachel en la región occidente.

¿Cómo estará el clima en Jalisco el fin de semana?

El pronóstico extendido para los próximos tres días es el siguiente:

Sábado 3 de octubre: Máxima de 23°C, Mínima de 14°C, Cielo nublado, viento de 2 km/h.

Domingo 4 de octubre: Máxima de 27°C, Mínima de 13°C, Cielo nublado, viento de 4 km/h.

Lunes 5 de octubre: Máxima de 27°C, Mínima de 13°C, Medio nublado, viento de 6 km/h.

La tendencia para el fin de semana y el inicio de la próxima semana muestra un ligero aumento en las temperaturas máximas, alcanzando los 27°C para el domingo y lunes. Las temperaturas mínimas se mantendrán estables alrededor de los 13°C, prometiendo mañanas frescas y tardes templadas con cielos parcialmente nublados.

¿Qué precauciones tomar con este clima en Jalisco?

Ante las temperaturas frescas de la mañana y templadas de la tarde, se recomienda usar ropa en capas que permita adaptarse a los cambios. Aunque no se esperan lluvias directas en la zona metropolitana, es prudente estar atento a los avisos del SMN, especialmente por la cercanía del ciclón Rachel en el occidente de México.

Es importante mantenerse hidratado durante el día, incluso si el calor no es intenso. Al salir, se sugiere considerar un suéter ligero para las primeras horas y la noche. Las condiciones de viento ligero no representan un riesgo significativo, pero siempre es bueno estar prevenido ante cualquier eventualidad climática.

Fuente: CONAGUA

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