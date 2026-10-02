Zoé Robledo remueve a director de hospital de Jalisco por muerte de bebés: ‘Debemos saber qué ocurrió’

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, anunció cuatro acciones para esclarecer la muerte de seis recién nacidos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital de Gineco-Obstetricia del Centro Médico Nacional de Occidente, en Guadalajara, Jalisco.

Entre las medidas se encuentra la separación temporal del director del hospital y del jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, mientras se realiza una auditoría clínica independiente para determinar qué ocurrió en cada caso.

Robledo expresó sus condolencias a las madres y padres que perdieron a sus hijos y reconoció que el hospital IMSS tiene la responsabilidad de ofrecer respuestas claras a las familias. “Debemos saber qué ocurrió en cada caso”, señaló el funcionario.

¿Cuáles son las 4 acciones de Zoé Robledo sobre los bebés muertos en IMSS de Jalisco?

Zoé Robledo anunció cuatro medidas para esclarecer los fallecimientos y reforzar la seguridad de los recién nacidos.

1. Auditoría clínica independiente

El IMSS realizará una Auditoría Clínica Colegiada Independiente, con el respaldo del secretario de Salud, David Kershenobich.

En la revisión participarán especialistas externos al IMSS en áreas como neonatología, infectología y epidemiología, provenientes de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED), los Institutos Nacionales de Salud y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La auditoría buscará responder tres preguntas:

Si hubo una infección asociada a la atención médica.

Si dicha infección causó o contribuyó a la muerte de los recién nacidos.

Si existieron fallas que pudieron evitarse.

El IMSS aseguró que no intervendrá en las conclusiones de la auditoría ni podrá modificarlas. Los resultados serán comunicados primero a las familias.

2. Separan temporalmente al director del hospital

Como parte del proceso, el director del Hospital de Gineco-Obstetricia y el jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales serán separados temporalmente de sus cargos.

De acuerdo con el IMSS, la medida busca garantizar que la auditoría y las investigaciones se desarrollen con libertad y sin interferencias.

La institución señaló que el proceso será independiente y transparente.

3. Profundizarán la investigación epidemiológica

La tercera medida contempla profundizar la investigación epidemiológica sobre los brotes registrados en la unidad neonatal.

Los microorganismos identificados serán analizados por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) para determinar el origen de los brotes y establecer si existe una relación con los casos de los recién nacidos fallecidos.

Además, cada familia contará con una persona responsable dentro del IMSS, quien dará acompañamiento directo y seguimiento a su caso.

“Donde se confirme una falla, habrá reparación”, indicó el Instituto.

En un mensaje en video, Robledo explicó que las infecciones hospitalarias pueden presentarse en sistemas de salud de todo el mundo y que los recién nacidos que requieren cuidados intensivos se encuentran entre los pacientes más vulnerables.

Sin embargo, subrayó que esta situación “no constituye una excusa”, sino una razón para reforzar las medidas de atención y seguridad.

4. Crear un comando operativo para proteger a recién nacidos

La cuarta acción consiste en crear un Comando Operativo del Sector Salud para la Seguridad de los Recién Nacidos en todas las unidades de cuidados intensivos neonatales del país.

Robledo informó que la medida fue acordada con el secretario de Salud, David Kershenobich, y el comisionado federal de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), Víctor Hugo Borja.

También se invitará a participar al ISSSTE, IMSS-Bienestar y hospitales privados.

El comando contempla, entre otras medidas:

Vigilancia epidemiológica homologada y alertas tempranas ante brotes.

Revisiones periódicas de las condiciones de atención y de las medidas para controlar infecciones.

Criterios para el ingreso y estancia de los pacientes.

Comunicación oportuna con las familias.

Escalamiento de casos graves a las autoridades centrales en plazos definidos.

Protocolos para evaluar fallecimientos relacionados con brotes.

¿Qué pasó en el hospital del IMSS en Jalisco?

El Hospital de Gineco-Obstetricia del Centro Médico Nacional de Occidente atiende a mujeres embarazadas y recién nacidos desde 1967.

Su Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales cuenta con 32 cunas, es la segunda más grande del IMSS y recibe a recién nacidos en estado grave provenientes de distintos puntos de la región, entre ellos bebés prematuros y con muy bajo peso.

En lo que va de 2026, en este hospital han nacido 2 mil 695 bebés, de los cuales 552 han ingresado a terapia intensiva.

A lo largo del año se detectaron y notificaron brotes de infecciones hospitalarias en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales. En seis bebés que fallecieron, una de estas infecciones aparece entre las causas de muerte.

Además, tres familias presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR). El IMSS señaló que respeta la investigación y colaborará con las autoridades.

Con información de Quadratín