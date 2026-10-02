IMSS busca respuestas a la muerte de bebés en hospital de Jalisco

Zoé Robledo anunció una auditoría y más acciones para prevenir muertes de infancias en unidades de cuidados intensivos.

Tras la muerte de tres bebés en una Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales en Jalisco, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que tomará medidas, entre ellas, una auditoría y la separación del cargo temporalmente de algunos funcionarios.

Zoé Robledo, titular de la institución, mandó sus condolencias a las familias que perdieron a sus hijos presuntamente infectados por la bacteria Klebsiella Pneumoniae, y agregó que les deben respuestas claras.

Explicó que en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Gineco Obstetricia del Centro Médico Nacional de Occidente del IMSS, ubicado en Guadalajara, se han reportado 552 infancias ingresadas a terapia intensiva. Seis de los bebés fueron bebés que fallecieron durante brotes de infecciones hospitalarias.

Sin embargo, informó que solo en un bebé se confirmó que alguna infección estuvo detrás de la causa de su muerte, aunque reconoció que hay tres familias de bebés muertos detrás de una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por los fallecimientos.

“Respetamos esa investigación y vamos a colaborar con ella. Tenemos que saber qué ocurrió en cada caso”, explicó Robledo.

Las 4 acciones que el IMSS tomará tras la muerte de niños en la Unidad de Cuidados Intensivos de Jalisco

Para dar respuesta a las muertes de los bebés en la unidad del IMSS en Jalisco, las cuatro acciones son las siguientes:

1. Auditoría

Zoé Robledo anunció una auditoría clínica colegiada independiente para esclarecer el brote de la bacteria Klebsiella Pneumoniae y su presunta relación con la muerte de los bebés.

La medida tiene el respaldo de la Secretaría de Salud, con el objetivo de que especialistas, neonatólogos, infectólogos y epidemiólogos externos al IMSS revisen caso por caso. Los auditores podrían ser de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), institutos nacionales de salud y la Conamed.

Las preguntas que responderá la auditoría son:

¿Hubo una infección asociada a la atención médica?

¿La infección contribuyó a la muerte de los recién nacidos?

¿Hubo fallas en el IMSS que se pudieron evitar?

“El IMSS no va a intervenir en sus conclusiones, ni podrá modificarlas. Los resultados se comunicarán primero a las familias”, delineó Robledo.

2. Separación de cargos

Durante la auditoría, el director del hospital y el jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales serán separados de su cargo.

Con ello, garantizan el proceso y que la investigación se desarrolle con plena libertad y sin ninguna interferencia.

“La investigación va a ser independiente y va a ser transparente”, reiteró el titular del IMSS.

3. Profundizar investigación epidemiología

Las bacterias que se encuentren serán analizados por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica (InDRE).

El análisis permitirá saber de dónde vienen los brotes y determinar la relación con los casos identificados.

A las familias de los bebés fallecidos en el hospital del IMSS (como ocurrió también en Durango) se les asignará una persona responsable que les dará acompañamiento directo y seguirá todos sus casos.

“Donde se confirme la falla, habrá una reparación”, añadió Zoé Robledo, que además explicó que los bebés son de las personas más expuestas a afectaciones por infecciones; sin embargo, eso no es pretexto para no actuar.

4. Creación de comando operativo del sector salud

Junto con la Secretaría de Salud y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), se creará un comando operativo del sector salud, con el que vigilarán la seguridad de los recién nacidos en las unidades de cuidados intensivos.

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSTE), el IMSS-Bienestar y los hospitales privados también serán invitados a colaborar.

Dicha unidad se dedicará a la vigilancia epidemiológica con alertas tempranas de brote, revisiones periódicas de las condiciones de atención, y medidas de control de infecciones.

Una vez creada, deberán informar oportunamente a las familias y escalar los casos graves a las autoridades, además de desarrollar protocolos para evaluar fallecimientos asociados a brotes.

“Vamos a llegar al fondo. Por eso, iremos informando los avances y todos los resultados siempre con una regla: Las familias conocerán primero cualquier conclusión”, finalizó Zoé Robledo.