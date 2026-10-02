¿Qué es la bacteria Klebsiella pneumoniae? Fue la causa de muerte de 3 bebés en hospital de Jalisco

Zoé Robledo, titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó que tras la muerte de tres bebés en una Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales en Jalisco, informó que la causa de muerte fue debido a la bacteria Klebsiella Pneumoniae y que relizarán investigaciones detalladas al respecto.

Agregó que se tomarán las medidas necesarias, una de ellas, la separación de cargos de algunos funcionarios de la unidad de salud.

“Respetamos esa investigación y vamos a colaborar con ella. Tenemos que saber qué ocurrió en cada caso”, explicó Robledo.

¿Qué se sabe de la bacteria Klebsiella pneumoniae?

Se trata de un tipo de bacteria que puede volverse resistente a el tratamiento con antibióticos y que está prensete en las heces y vías respiratorias. También vive en el agua y la tierra.

La principal forma de contagio de la bacteria Klebsiella pneumoniae es de persona a persona o a través de dispositivos médicos contaminados, explica Cleveland Clinic.

Agrega que la bacteria puede causar neumonía, infecciones del tracto urinaria, en heridas, en la piel y en el torrente sanguíneo.

Otras complicaciones médicas que puede causar la banteria Klebsiella pneumoniae son:

Peritonitis.

Meningitis.

Abscesos hepáticos.

¿Cómo se contagia la bacteria Klebsiella pneumoniae?

Las princiales formas de contagio de la Klebsiella pneumoniae peden ser a través de equipos médicos, como un catéter urinario o un respirador.

También mediante el suelo o el agua, gotas de tos o esturnudos contaminadas y mediante cortes o heridas que rompan la piel.

Se suman el contacto piel con piel y en procedimientos quirúrgicos. Los factores de riesgo que empoeran la situación de la persona contagiada de Klebsiella pneumoniae pueden ser la diabetes, el cáncer de sangre, un sistema inmune debilitado y el uso de sonda de alimentación.

¿Cuáles son los diferentes tipos de bacterias Klebsiella pneumoniae?

Hay dos tipos de cepas de la bacteria:

Clásicas: Pueden vivir en el cuerpo y, por lo general, no son dañinas. Sin embargo, pueden propagarse en hospitales. Suelen infectar a personas con dispositivos médicos o a quienes padecen otras afecciones de salud.

Hipervirulentas: Tienen más probabilidades de causar enfermedades graves y propagarse fuera de los hospitales.

¿Cuáles son los síntomas de la bacteria Klebsiella pneumoniae?

Para poder detectar si alguien esta infectado por la bacteria Klebsiella pneumoniae hay que poner atención a estos signos y síntomas: