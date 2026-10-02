Halle Berry, actriz de ‘X-Men’ y ‘Gatúbela’, es acusada de supuesto maltrato contra su hijo: Esto se sabe

La nueva audiencia en el caso de Halle Berry se celebrará a finales de mes, cuando se determinará si continúa vigente la orden de alejamiento. (Foto: Wiki Commons / Pexels)

Halle Berry, actriz recordada por sus papeles en cintas como Gatúbela y X-Men, fue denunciada por presuntamente maltratar física, verbal y emocionalmente a su hijo Maceo, de 12 años.

La demanda fue presentada por Olivier Martínez, exesposo de la actriz y padre del menor, quien afirmó que los supuestos maltratos se han extendido durante varios años.

A raíz de la denuncia, un juez dictó una orden de alejamiento temporal contra Halle Berry, mediante la cual se establecieron restricciones para sus encuentros con Maceo. A partir de esta medida, la actriz solo podrá convivir con su hijo en determinados días y horarios.

¿Por qué acusaron a Halle Berry de maltrato contra su hijo?

Olivier Martínez presentó la demanda contra Halle Berry después de un episodio ocurrido el sábado 26 de septiembre. Según su declaración ante el tribunal, la actriz supuestamente intentó asfixiar al menor durante una discusión.

“Abusó físicamente de nuestro hijo, Maceo, saltando sobre él, rodeándole el cuello con las manos y estrangulándolo”, asegura Martínez en la demanda, obtenida por la revista People.

El actor también afirmó que, mientras ocurría el incidente, Berry le habría gritado a su hijo: “¡¿Quién manda ahora? ¿Quién manda?!”. Además, sostuvo que no se trataría de un hecho aislado y señaló que anteriormente se habrían presentado otros episodios de abuso.

La abogada de Halle Berry afirmó que la denuncia en su contra no tiene sentido. (Foto: Wiki Commons)

“Se han presentado otros casos de abuso en los últimos años”, señaló en la denuncia, donde también incluyó algunos mensajes de texto que intercambió con la actriz sobre el cuidado de Maceo, cuya custodia comparten.

En uno de esos mensajes, Berry expresó su molestia por la relación que mantenía con su hijo y aseguró que, según su percepción, el menor no respetaba su autoridad como madre: “Me falta al respeto y cree que no tengo voz ni voto en nada. ¡Solo soy una fuente de dinero! ¡Esto es injusto y está muy mal!”.

También se incluyó un mensaje que la actriz envió a Martínez un día después del supuesto incidente: “Olivier, me comuniqué con Maceo y le pedí hablar con él (...) Me siento fatal por lo que pasó anoche, y sé que él también”, indican los mensajes recuperados por People.

¿Qué implica la orden de alejamiento contra Halle Berry?

Tras la denuncia presentada por Martínez, un juez dictó una orden de alejamiento temporal que establece restricciones para los encuentros entre Halle Berry y su hijo.

Mientras la medida permanezca vigente, la actriz podrá ver al menor los lunes, martes, sábados y domingos, entre las 10:00 y las 20:00 horas. Fuera de esos periodos, no podrá pasar tiempo con él.

La orden estará vigente hasta una nueva audiencia, prevista para finales de mes. En esa sesión se determinará si la medida queda sin efecto o si continúa de manera permanente.

¿Qué dijo Halle Berry sobre la denuncia por presunto maltrato contra su hijo?

En un comunicado enviado a medios estadounidenses, Marina Beck, abogada de Halle Berry, afirmó que las acusaciones realizadas por Martínez son “totalmente infundadas y deliberadamente engañosas”.

“Por suerte, Halle está acostumbrada a este tipo de conductas escandalosas por parte del señor Martínez y, aunque está profundamente entristecida, no permitirá que eso la disuada de luchar por los mejores intereses de Maceo y de darle el amor y apoyo que necesita”, agregó la representante legal.

Halle Berry actualmente cuenta con una orden de alejamiento que limita las visitas que puede tener con su hijo. (Foto: Wiki Commons)

Por su parte, Patrick Baghdaserians, abogado de Martínez, señaló que la “preocupación primordial” de su cliente es “la salud, el bienestar y la seguridad del menor”, razón por la cual acudió al tribunal para solicitar una orden de alejamiento por violencia doméstica.

El abogado añadió que Martínez también busca que Berry “reciba la ayuda adecuada que necesita para abordar sus problemas y así poder mejorar, lo que a su vez ayudaría al menor de cara al futuro”.

Con información de EFE.