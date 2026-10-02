Gypsy Rose, caso real de ‘The Act’, afirma que su novio murió por supuesta sobredosis: ‘No estaba bien’

Gypsy Rose y Ken Urker se conocieron a través de cartas y llamadas telefónicas cuando ella aún estaba en prisión. (Foto: AP/ Unplash)

Gypsy Rose Blanchard, cuyo caso inspiró la serie The Act, sostiene que Ken Urker, su pareja, falleció a causa de una supuesta sobredosis. El hombre fue encontrado sin vida en una residencia de Luisiana este jueves.

Dadas las circunstancias en las que fue hallado Ken Urker, quien se encontraba cumpliendo años ese día, las autoridades abrieron una investigación para determinar la causa oficial de su muerte.

Tras el fallecimiento de Ken Urker, Gypsy Rose —cuyo caso también ha inspirado diversas producciones, entre ellas el thriller Corre— compartió algunas palabras sobre la muerte del hombre, a quien considera “su más grande historia de amor”.

¿De qué murió Ken Urker? Esto fue lo que reveló Gypsy Rose

Gypsy Rose Blanchard brindó una entrevista a la revista People, en la que comentó que durante los últimos días su exprometido no se encontraba del todo bien e indicó que considera que su deceso podría estar relacionado con un presunto abuso de sustancias.

“No sé si fue intencional o no. Últimamente no se encontraba bien anímicamente”, dijo. También detalló que Ken falleció recostado en una cama en su casa de Raceland, Luisiana. Gypsy Rose también habló al respecto con TMZ, portal especializado en espectáculos.

En dicha entrevista, afirmó que su teoría sobre una posible sobredosis está reforzada debido a que se encontró una sustancia en el lugar de los hechos; sin embargo, desconoce de qué tipo era.

En entrevista con People, Gypsy aseguró que, a lo largo de los años, Ken había sido víctima de acoso en redes sociales luego de iniciar una relación con ella, la cual comenzó cuando todavía estaba en prisión por el asesinato de su madre.

“Creo que el enorme peso de ese escrutinio y acoso tuvo un profundo impacto en él, y espero que su fallecimiento sirva como recordatorio de que hay una persona real detrás de cada pantalla”, afirmó Gypsy.

¿Qué se sabe sobre la muerte de Ken Urker, pareja de Gypsy Rose?

Luego de que se reportó el fallecimiento de Ken Urker, la Oficina del Sheriff emitió un comunicado a NBC News en el que explicó que los agentes acudieron a la residencia de Luisiana tras recibir una llamada de auxilio.

TMZ afirma que Gypsy le envió un mensaje a Ken para felicitarlo por su cumpleaños antes de que fuera encontrado sin vida; sin embargo, él no respondió. El medio también señala que, supuestamente, el hermano de Rose acudió más tarde al domicilio de Urker y fue quien lo encontró inconsciente.

Al llegar al lugar, los equipos de emergencia intentaron ayudar a Ken; sin embargo, no pudieron hacer nada por él, debido a que ya no presentaba signos vitales.

“Hoy, a las 18:15, acudimos a una residencia ubicada en 107 Double H Drive, Lote 4, en Raceland. A nuestra llegada, encontramos a Kenan Urker, de 34 años, sin vida. En este momento, continuamos con la investigación del fallecimiento”, señala el comunicado compartido con NBC News.

En entrevista con People, Gypsy Rose lamentó la muerte del padre de su hija, a quien recordó como una gran persona y un excelente padre. Por ello, aseguró que se encargará de que Aurora, su bebé, conozca quién era realmente Ken.

“No hay palabras que puedan expresar la magnitud de esta pérdida. Pido privacidad y comprensión para nuestra hija, nuestras familias y todos los que lloran la muerte de Ken en estos momentos tan dolorosos. Lo extrañaremos profundamente”, añadió.

¿Cómo se conocieron Gypsy Rose y Ken Urker?

Gypsy Rose y Ken Urker se conocieron cuando ella todavía estaba recluida en prisión por el asesinato de Clauddine ‘Dee Dee’ Blanchard, por el cual fue detenida en 2015 y posteriormente juzgada.

Durante la investigación del caso se reveló que Dee Dee había hecho creer a su hija que padecía diferentes enfermedades e incluso la sometió a tratamientos médicos que no necesitaba. Con el tiempo, Gypsy comenzó a cuestionar el control que su madre ejercía sobre ella.

La situación escaló cuando Rose conoció a Nicholas Godejohn a través de internet, ya que con su ayuda comenzó a planear el asesinato de Dee Dee, quien fue asesinada mientras dormía.

Gypsy Rose fue condenada a 10 años de prisión por el asesinato de su madre (Fotografía. AP).

Gypsy fue detenida y acusada de asesinato en segundo grado. Sin embargo, su caso inspiró diferentes series y documentales, entre ellos Mommy Dead and Dearest, el cual vio Urker. Tras finalizar la cinta, decidió ponerse en contacto con Rose.

Ambos comenzaron a intercambiar cartas y llamadas telefónicas hasta que iniciaron una relación. En 2018, cuando ella todavía estaba recluida, él le propuso matrimonio, aunque el compromiso terminó poco después.

La pareja se separó por un tiempo, lapso durante el cual ella se casó con Ryan Anderson. Tras un breve matrimonio, Gypsy se separó en 2023 y, un año después, reconectó con Ken Urker, con quien inició nuevamente una relación. Ocho meses después dieron la bienvenida a Aurora, su primera hija.

Tras la noticia del fallecimiento de Ken, Gypsy compartió una publicación en sus redes sociales en la que se despidió de su pareja con una fotografía y un breve mensaje: “Siempre serás mi mayor historia de amor. Serás recordado y amado por siempre”, escribió.