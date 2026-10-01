Huracán ‘Rachel’ nublará el cielo de Jalisco este viernes 2 de octubre; prevén un clima templado

El viernes 2 de octubre, la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) experimentará un clima templado.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa cielo mayormente nublado en la región.

¿Qué temperaturas se esperan este viernes en Jalisco?

En Guadalajara, la temperatura mínima será de 12.7°C y la máxima de 27.3°C. Por su parte, Zapopan registrará valores similares, con una mínima de 12.3°C y máxima de 27.3°C.

Para Tlaquepaque, se prevé una mínima de 12.7°C y una máxima de 27.3°C. En Tonalá, la mínima será de 13.0°C y la máxima de 27.3°C, mostrando poca variación entre los municipios.

¿Se pronostican lluvias en la ZMG este viernes?

Aunque predominará el cielo nublado, el SMN alerta sobre el impacto del huracán ‘Rachel’ en el occidente de México. Esto podría generar lluvias puntuales intensas en zonas de Jalisco, incluyendo la ZMG.

La velocidad del viento se mantendrá ligera, alrededor de 4 km/h en las principales ciudades de la ZMG. Es importante estar atentos a cualquier aviso de cambios en las condiciones del clima.

¿Cómo estará el clima en Jalisco el fin de semana?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Viernes 2 de octubre: Máxima de 29°C, mínima de 12°C, medio nublado, viento de 4 km/h.

Sábado 3 de octubre: Máxima de 26°C, mínima de 12°C, cielo nublado, viento de 2 km/h.

Domingo 4 de octubre: Máxima de 27°C, mínima de 14°C, cielo nublado, viento de 5 km/h.

La tendencia para el fin de semana en Jalisco es de un clima estable, con cielos nublados y temperaturas que variarán poco. Las mínimas se mantendrán entre 12°C y 14°C, y las máximas entre 26°C y 29°C.

¿Qué precauciones tomar ante el clima en Jalisco?

Se recomienda llevar ropa ligera pero también una prenda extra para las mañanas y noches frescas. Mantenerse hidratado es fundamental, incluso con temperaturas moderadas, para cuidar la salud.

Aunque no se esperan lluvias generalizadas, la probabilidad de chubascos aislados por el huracán Rachel sugiere tener un paraguas a mano. Planificar actividades al aire libre considerando el cielo nublado.

¿Dónde consultar el pronóstico oficial del clima?

Para información actualizada y detallada, se aconseja consultar los reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y las autoridades de Protección Civil. Así se asegura el acceso a datos verificados.

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