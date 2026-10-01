ONU selecciona a México para programa de trabajo para migrantes: ‘Son personas confiables y trabajadoras’

La ONU buscará que México se haga cargo de un programa local de empleo para personas migrantes.

Las Naciones Unidas (ONU) buscan que el gobierno de México se haga cargo de un programa local de empleo que conecta a migrantes que huyen de la violencia con puestos de trabajo en el sector privado, mientras el organismo mundial lucha contra una grave escasez de fondos.

El programa ha conseguido empleo para miles de personas a las que se les concedió asilo en México, incluso en los sectores automotriz y electrónico. La implementación de un programa gubernamental en México podría servir de modelo para otros países con poblaciones migrantes similares, según declaró el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Barham Salih, a Bloomberg News.

“Se ven empresas —japonesas, alemanas, mexicanas— que contratan refugiados. Los consideran personas confiables y trabajadoras”, dijo Salih en una entrevista el martes. “Como me comentó un empresario: ‘Esto no solo es lo humano y lo moralmente correcto, sino que también es bueno para los negocios y para México’”.

Salih, expresidente de Irak, se reunió el lunes con los ministros de Relaciones Exteriores e Interior de México para discutir cómo la ONU puede colaborar mejor con el gobierno.

En los últimos dos años, la ONU ha sufrido drásticos recortes presupuestarios debido a la retirada del apoyo del presidente Donald Trump. Washington, históricamente el principal donante de la ONU, adeuda a la organización multilateral aproximadamente 4.000 millones de dólares. Beijing, su segundo mayor contribuyente, también se ha retrasado en los pagos. Ante este déficit, la agencia de la ONU para los refugiados se vio obligada a reducir su plantilla en un tercio el año pasado.

Salih reconoció que la reducción de fondos limita el trabajo del organismo, pero recalcó que la ONU siempre ha priorizado los programas gestionados por los gobiernos locales sobre las iniciativas paralelas administradas por las agencias de ayuda.

Desde 2016, la ONU ha ayudado a más de 50.000 migrantes que antes sufrían persecución a trasladarse a zonas de México donde los salarios suelen ser más altos, incluyendo los estados del centro y norte del país, en comparación con el sur, más pobre. El programa también les ayuda a abrir una cuenta bancaria para facilitar los pagos directos de sus nuevos empleadores. Más de la mitad de los empleos encontrados han sido en el sector manufacturero, y el resto en el sector de la hostelería y las ventas.

En los últimos años, muchos extranjeros que inicialmente esperaban entrar a Estados Unidos han optado por México como destino alternativo. Esta tendencia se ha acelerado desde que la administración Trump restringió las opciones de asilo en Estados Unidos, al tiempo que intensificó las detenciones y deportaciones de inmigrantes indocumentados.

Los empleadores han elogiado el programa de la ONU, señalando que los participantes tienden a ser más leales a las empresas que los contratan, mientras que los mexicanos contratados localmente son más propensos a cambiar de trabajo cuando se les ofrece un mejor salario u otros beneficios.

Migrantes buscan empleos y hogares en San Luis Potosí y Aguascalientes

El inmigrante haitiano Jean Henel Gabaud es uno de los beneficiarios más recientes del programa. Tras obtener asilo en México hace dos años, se mudó al centro industrial de San Luis Potosí y consiguió trabajo en la empresa de autopartes Draxton. Su esposa encontró trabajo por su cuenta en la filial mexicana del proveedor chino de autopartes Joysonquin Automotive Systems.

Mientras Gabaud trabaja en sistemas de frenos de automóviles, la pareja está pagando la casa de cuatro habitaciones donde viven con sus tres hijos. En Haití, no pudo encontrar trabajo, según contó.

“Llegué con mi familia y estaba preocupado porque no teníamos dinero, y pensé: ‘Dios tiene un propósito para todo’”, dijo. “Pero ahora hay muchos haitianos en San Luis Potosí porque aquí se puede encontrar trabajo”.

El programa también ha facilitado el acceso a empleos a personas a las que se les ha concedido asilo en las ciudades de Monterrey, Aguascalientes y Saltillo. Estas ciudades también se encuentran entre los principales centros industriales del país.

México se enfrenta al desafío adicional de gestionar la deportación de más de 200.000 de sus propios ciudadanos desde el regreso de Trump a la Casa Blanca. El país también ha acogido a otros extranjeros expulsados ​​de Estados Unidos, entre ellos miles de cubanos.

A pesar de algunos casos de éxito individuales, los programas de inserción laboral como el de México han tenido dificultades para expandirse. Los analistas han señalado que estas iniciativas suelen estar integradas por el número relativamente pequeño de extranjeros que han obtenido protección de asilo.

La oficina de refugiados de México no respondió a la solicitud de comentarios.

Más allá de concretar los detalles sobre cómo replantear los programas liderados por la ONU, Salih hizo hincapié en que el empleo productivo es una solución a las ansiedades sociales que suelen sufrir los migrantes que pueden depender de los servicios públicos.

“En lugar de que los refugiados sean una carga, un problema”, dijo, “se convierten en contribuyentes a la economía”.