‘No busco ningún cargo público’: Felipe Calderón descarta volver a la política

Calderón dijo que la política es hacer el bien común, participar en la cosa pública para hacerle el bien a los demás, así lo aprendió como un deber, como una cuestión ética. (Cuartoscuro).

Luego de que el expresidente Felipe Calderón participara en el Foro América Libre y dijera que el crimen organizado es la amenaza para México, aclaró en entrevista radiofónica que o busca algún cargo público.

“Participar en política es un deber, no una ambición, no busco un cargo público, creo que ya tuve el máximo honor al que cualquier mexicano puede aspirar, estoy agradecido con la vida, con Dios”, aseguró el panista.

Agregó que la política es hacer el bien común, participar en la cosa pública para hacerle el bien a los demás, así lo aprendió como un deber, como una cuestión ética.

“No como una carrera política donde te acomodas como un grillo y brincas de un partido a otro y luego a ver hasta dónde avanzas”, dijo Felipe Calderón.

¿Qué dijo Calderón en el Foro América Libre?

El miércoles 30 de septiembre Calderón participó en el cuarto Foro América Libre, donde advirtió del riesgo de una “captura del Estado” por parte del crimen organizado y acusó al actual Gobierno de considerar a la oposición, y no a los grupos criminales, como su principal adversario.

“No estamos hablando (...) de un problema meramente de drogas, es riesgo de captura del Estado, que es la verdadera amenaza. El Gobierno debe entender que es el crimen organizado y no la oposición el mayor enemigo del pueblo mexicano”, afirmó.

Como ejemplo, citó la acusación presentada en abril por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de Morena, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos.

En su discurso, Calderón llamó además a los partidos opositores a abrirse a una mayor participación ciudadana y reconoció que no atendieron propuestas que planteó antes de las elecciones de 2024 para fortalecer su organización territorial.

“La libertad política no solo puede ser cancelada por el Gobierno, también los partidos, cuando cierran sus puertas a la participación de ciudadanos de buena voluntad”, sostuvo.