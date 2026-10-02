Gobernadora Delfina Gómez llega a mitad de gobierno con 65.7% de aprobación y ocupa sexto lugar nacional

A la mitad de su administración, la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, registra 65.7 por ciento de aprobación ciudadana, de acuerdo con la medición de septiembre de 2026 de Demoscopia Digital y La Jornada Estado de México. Con este porcentaje, la Mandataria mexiquense se ubica en el sexto lugar del ranking nacional de gobernadores.

Delfina Gómez ha mantenido una aprobación superior al 60 por ciento a lo largo de todo 2026, de acuerdo con el seguimiento mensual de Demoscopia Digital. En septiembre alcanzó 65.7 por ciento, resultado que la coloca en el sexto sitio del ranking nacional de gobernadores.

El resultado llega después de que la Gobernadora presentó su Tercer Informe de Gobierno, con el balance de los primeros tres años de administración y el anuncio de las prioridades para la segunda mitad del sexenio. Entre los resultados expuestos están más de 280 mil nuevos empleos, más de 54 mil millones de pesos destinados a programas sociales y tres años sin contratar nueva deuda.

Para los próximos tres años, Gómez Álvarez anunció nuevas acciones en salud, infraestructura y movilidad, entre ellas 20 Clínicas de Salud Bienestar Contigo, con un padrón inicial de 300 mil personas beneficiarias, así como un programa de bacheo y repavimentación que comenzará en noviembre. También destacó la coordinación con el Gobierno de México en proyectos como el Plan Oriente, con una inversión superior a 110 mil millones de pesos.

La medición de Demoscopia Digital fue levantada entre el 27 y el 30 de septiembre de 2026, mediante llamadas telefónicas a mil personas mayores de 18 años que conforman el Estado. El estudio reporta un nivel de confianza de 95 por ciento.