Bernardo Bosch, hermano de la Miss Universo Fátima Bosch, se registra para una coordinación de Morena

Morena definirá a más tardar el 31 de diciembre a quienes ocuparán las coordinaciones distritales. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/ EFE)

Bernardo Bosch Fernández, hermano de la Miss Universo Fátima Bosch, tiene intereses que están muy alejados de los espectáculos: desea ayudar a las personas de su comunidad.

Por ello, Bernardo Bosch Jr. optó por incursionar en la política para cumplir con uno de sus principales objetivos en la vida: “servir a los demás”, tal como comentó en una conversación con el canal de YouTube Quienes Somos.

Uno de los primeros pasos que ha dado el hijo de Bernardo Bosch Hernández para lograr su meta es postularse para una coordinación distrital federal de Morena.

“Lo hago con mucha responsabilidad y con la convicción de seguir aportando al proyecto de transformación”, dijo al anunciar esta decisión en redes sociales, donde Fátima Bosch, ganadora de Miss Universo 2025, mostró su apoyo a su hermano.

¿Por qué Bernardo Bosch incursionó en la política?

Aunque la relación de Bernardo Bosch Fernández con la política puede parecer extraña, especialmente porque sus intereses son distintos a los de la Miss Universo, lo cierto es que ha mostrado afinidad por este ámbito desde que era adolescente.

En una conversación con Quienes Somos, el ingeniero comentó que se dio cuenta del impacto que la labor social podía tener en las comunidades al acompañar a su papá a un evento con pescadores.

Él recordó que, en aquella ocasión, Bernardo Bosch Hernández era el encargado del proyecto de desarrollo social en Petróleos Mexicanos, por lo que algunas personas se acercaron para contarle que el trabajo de su padre les “había cambiado la vida”.

“Sentí un gran orgullo (...) cuando vi eso dije: ‘Yo quiero dedicar mi vida a servir a los demás’”, comentó. Con su meta clara, optó por estudiar Ingeniería Industrial en la Universidad Iberoamericana en México.

“En Ingeniería, vi la posibilidad de obtener una formación más amplia: economía, finanzas, gestión de procesos, administración de proyectos, y todo el tiempo estás resolviendo problemas”, afirmó para el canal de YouTube Hablando Claro.

La carrera no solo lo acercó a su objetivo, sino que también le permitió incursionar en el ámbito privado. Para complementar su formación y acercarse a la política, Bernardo realizó una maestría en Gobernanza y Comunicación Política en The George Washington University.

Bernardo Bosch no es el primero de su familia en incursionar en la política, debido a que Mónica Fernández, titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, es su tía.

En el ámbito político, el hermano de la Miss Universo ha trabajado como asesor legislativo en el Senado, ha participado en campañas locales y, además, suele escribir columnas de opinión sobre temas sociales.

¿Qué dijo Fátima Bosch tras la postulación de su hermano?

En esta nueva etapa, Bernardo Bosch busca ser parte de las tareas de organización interna y movilización territorial del partido, con el objetivo de fortalecer la presencia del movimiento en las comunidades.

De acuerdo con los criterios establecidos por Morena, quienes ocupen estas coordinaciones deberán mantener cercanía y reconocimiento entre la población, además de trabajar a favor de las causas del pueblo y de los principios de la Cuarta Transformación.

Entre los aspectos que se consideran para seleccionar los perfiles están su trayectoria política y social, antecedentes, reconocimiento territorial, atributos éticos, afinidad con los valores del movimiento y participación en actividades de formación política.

En su publicación de Instagram, Bosch habló sobre la experiencia que ha adquirido: “Durante los últimos años, he tenido la oportunidad de caminar, de escuchar y de conocer de cerca muchas de nuestras comunidades en nuestro estado. Hoy quiero seguir poniendo mi preparación, mi trabajo y mi compromiso al servicio de este movimiento”, comentó.

Luego de anunciar su postulación a la Coordinación Distrital Federal en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional correspondiente al Distrito 5 Federal de Tabasco, Fátima Bosch Fernández mostró su apoyo a su hermano mediante un comentario en la publicación.

“Muchas felicidades, Berni. Sé que tu preparación, compromiso y amor por servir a los demás te llevarán muy lejos”, escribió la modelo tabasqueña, quien entregará la corona a la próxima Miss Universo en noviembre de 2026.