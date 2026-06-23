‘Con salario mínimo estaría muerto’: Los ingresos de Carlos Bonavides, de la Pensión del Bienestar a ‘promos’

El actor Carlos Bonavides explicó de dónde provienen los ingresos para solventar sus gatos (Foto: Cuartoscuro).

El actor Carlos Bonavides aseguró que atraviesa una etapa activa en su carrera y rechazó una situación económica crítica. El intérprete mexicano explicó que mantiene diversas fuentes de ingresos, desde proyectos de entretenimiento, actividades independientes y la Pensión para el Bienestar.

En una reciente entrevista, el actor mexicano habló además de sus próximos proyectos: desde un libro que prepara para presentar en las próximas semanas y sus aspiraciones políticas.

Al abordar los comentarios que surgieron tras hablar de sus gastos, Bonavides sostuvo que si ganara el salario mínimo, noi podría cubrir sus necesidades actuales.

“Si ganara el salario mínimo, no, estaría muerto. No, yo tengo muchos gastos”, expresó para el periodista Edén Dorantes.

El actor explicó que busca oportunidades laborales en distintos ámbitos para complementar sus ingresos. “Yo le busco por todas partes. Estoy haciendo videos de promoción para ciertos negocios y soy la imagen de una empresa”, añadió.

Bonavides rechazó de nueva cuenta las versiones que lo presentaban en crisis económica. “Es mentira eso que dijeron que yo estaba en la carreta y que me estaba sacando videos. Yo soy un hombre de lucha”, afirmó.

¿De dónde obtiene ingresos actualmente Carlos Bonavides?

Carlos Bonavides señaló que actualmente vive una etapa favorable en el terreno profesional gracias a nuevos proyectos dentro de la televisión.

Explicó que recientemente participó en un programa relacionado con el influencer Abelito y que regresó a la producción Riquísimos, donde realizará varios capítulos. Además, adelantó que existen planes para integrarlo a una telenovela.

“Hay un chorro de proyectos (...) Tengo un papel, tengo contrato, voy a hacer varios capítulos y hay planes para una telenovela”, adelantó.

Bonavides consideró positiva la oportunidad de volver a trabajar de manera constante y destacó la confianza que, según sus palabras, algunos productores han depositado confianza nuevamente en su experiencia.

“Tengo la camiseta de Televisa puesta y creo que yo puedo dar mucho, todavía estoy muy sano, muy fuerte”, expresó.

A estas actividades suma clases de actuación. Comentó que cuando no tiene llamados para grabar dedica parte de su tiempo a impartir cursos y que viajará a Guadalajara para desarrollar esa labor durante varios días.

Carlos Bonavides busca retomar su carrera política. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira) (Edgar Negrete Lira)

Carlos Bonavides prepara el lanzamiento de su primer libro

Además de sus compromisos profesionales, el actor anunció que en aproximadamente mes y medio realizará una conferencia de prensa para presentar su primer libro, titulado Póngale alcohol en el ombligo.

La obra aborda el tema del alcoholismo desde una perspectiva que combina elementos autobiográficos, ficción y humor. Bonavides explicó que la historia relata una borrachera de tres días que comienza en un gran evento y concluye en los tiraderos de basura de Ciudad Nezahualcóyotl. “El libro habla del alcoholismo, pero en comedia”, explicó.

El actor señaló que eligió un enfoque distinto al habitual porque considera que este problema suele abordarse desde una óptica dramática y buscó tratarlo desde una visión más objetiva con elementos de humor.

También reveló que el capítulo más complicado de escribir fue el último debido a una experiencia paranormal que forma parte de la narración. Aunque no ofreció mayores detalles, aseguró que se trata de uno de los pasajes centrales de la obra.

Carlos Bonavides aún cobra su Pensión del Bienestar

Durante la conversación, Bonavides confirmó que recibe el apoyo económico que entrega el Gobierno federal a los adultos mayores mediante la Pensión para el Bienestar.

“Sí, claro, yo cobro cada dos meses mi tarjeta de Bienestar a mucho orgullo”, respondió cuando fue cuestionado sobre el tema.

El actor aseguró que ese recurso representa una ayuda importante para su economía y destacó que lo recibe con satisfacción. Además, manifestó su reconocimiento al programa sin profundizar en asuntos políticos.

Bonavides también explicó que no utiliza el beneficio de transporte gratuito para adultos mayores debido a que cuenta con vehículo propio y suele trasladarse con apoyo de un chofer.

Carlos Bonavides era concejal por la Alcaldía Azcapotzalco. (Foto: Cuartoscuro) (Rogelio Morales Ponce) (Rogelio Morales Ponce)

Carlos Bonavides confirma sus aspiraciones políticas

El actor confirmó que ya no recibe ingresos relacionados con el cargo público que desempeñó como concejal en Azcapotzalco.

Sin embargo, aseguró que mantiene interés en participar nuevamente en la vida política y expresó su intención de buscar una diputación. “Voy a ser diputado por Morena”, afirmó.