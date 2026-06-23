¿Qué le pasó a Lyn May en el rostro? ‘Me inyectaron aceite de cocina, no quiero verme nunca más en un espejo’

La actriz Lyn May se sometió a un procedimiento estético para los pímulos a los 30 años (Foto: Cuartoscuro).

La vedette Lyn May reveló nuevos detalles sobre el procedimiento estético que transformó permanente su rostro cuando tenía alrededor de 30 años.

Durante una conversación con el youtuber, empresario y conferencista Nayo Escobar, la actriz mexicana explicó que aceptó una intervención para modificar sus pómulos sin imaginar las consecuencias que enfrentaría durante décadas.

La figura del cine de ficheras aseguró que el tratamiento no consistió en una cirugía plástica convencional, sino en la aplicación de una sustancia que, según su propio testimonio, terminó por alterar su apariencia física y provocar una profunda crisis emocional.

¿Qué le pasó a Lyn May en el rostro y por qué cambió su apariencia?

Lyn May relató que todo ocurrió luego de que dos mujeres le ofrecieron un procedimiento para mejorar la apariencia de sus pómulos. La vedette aceptó la propuesta porque pensó que el resultado la haría lucir mejor en una etapa en la que gozaba de gran popularidad.

“Cuando era joven no tenía por qué hacerlo porque estaba muy joven, pero llegaron dos señoras y me dijeron: ‘Mira, te vamos a hacer unos pómulos muy bonitos’”, contó durante la conversación.

La artista explicó que tiempo después descubrió qué sustancia le habían aplicado. “Me inyectaron aceite de cocinar”, afirmó. También recordó que las personas que realizaron el procedimiento utilizaban un biberón para llenar las jeringas con las que colocaban el material en sus pómulos.

Según su relato, las consecuencias fueron permanentes y modificaron de manera significativa los rasgos de su rostro. La vedette señaló que con el paso de los años tuvo que acudir a distintos médicos para intentar corregir parte de los daños ocasionados.

La vedette Lyn May fue una de las actrices más famosas en los años 70 y 80. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM (Edgar Negrete Lira)

Lyn May pensó en quitarse la vida tras ver el resultado de su procedimiento

Además de las secuelas físicas, la actriz reconoció que enfrentó un fuerte impacto emocional cuando observó los cambios en su apariencia.

“Hubo un momento en que quería suici****e cuando vi cómo me dejaron. Yo dije: ‘Me voy a suici***, no me quiero ver más en un espejo, no me voy a ver nunca más en un espejo’”, recordó.

La artista explicó que la transformación de su rostro coincidió con una etapa importante de su carrera, por lo que el golpe emocional resultó aún más difícil de asimilar. También aseguró que durante ese periodo llegó a sentirse devastada por la imagen que veía reflejada.

En la misma conversación señaló que algunos médicos le comentaron que, por fortuna, la sustancia no era tan peligrosa para el cuerpo.

“Me afectó muchísimo. Me inyectaron eso, pero dicen los médicos que gracias a eso no estoy muerta, porque si me hubieran puesto otra cosa… el aceite no es tan grave como otras cosas”, relató.

El papel de su madre para superar la crisis

La vedette mexicana atribuyó gran parte de su recuperación emocional al apoyo que recibió de su madre durante los momentos más complicados.

La vedette recordó que ella la animó a continuar adelante y le insistió en que su valor personal no dependía únicamente de su apariencia física. “Gracias a mi madre estoy aquí”, expresó.

Después de esa etapa, la actriz buscó atención médica especializada para tratar de corregir las secuelas. Aunque reconoció que todavía existen efectos derivados del procedimiento, reconstruyó su vida profesional y personal.

“Ahorita estoy como una reina, pero porque he pasado por muchos médicos”, comentó sobre el proceso que ha seguido durante años.

Lyn May instó a las jóvenes a no realizarse procedimientos estéticos (Foto: Cuartoscuro). (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

Lyn May continuó su carrera tras procedimiento estético fallido

Pese al impacto que tuvo el procedimiento estético, Lyn May continuó activa en el espectáculo mexicano. La artista destacó que el respaldo del público fue uno de los factores que la impulsaron a mantenerse en los escenarios.

“Si vieras cómo me acepta el público, cómo me aplaude, cómo me gritan. Me quiere mucho la gente porque saben lo que he pasado”, afirmó.

Con más de seis décadas de trayectoria, la actriz y bailarina permanece como una de las figuras más reconocidas del entretenimiento mexicano.

Su carrera incluye trabajos como actriz, bailarina y vedette, especialmente durante las décadas de 1970 y 1980, cuando alcanzó gran popularidad en el cine de ficheras.

Lyn May lanza advertencia sobre procedimientos estéticos

Tras compartir su experiencia, Lyn May envió un mensaje a las jóvenes que contemplan someterse a intervenciones estéticas a temprana edad.

La actriz aclaró que n

o pretende imponer su opinión, pero consideró importante hablar desde lo que vivió. “Les aconsejaría que no se hicieran nada. No soy nadie para dar consejos, pero por lo que me ha pasado, sí me atrevo a decirles eso”, señaló.

La vedette concluyó su reflexión con una frase que ha repetido al recordar este episodio de su vida: “Lo más natural es lo más bonito”.