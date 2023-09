Lyn May sufre aparatosa caída durante grabación de película: ‘Yo soy de hule’

“Hasta se le cae la peluca”, escribió un internauta en la sección de comentarios de un video que muestra a la actriz y vedette Lyn May sufrir una aparatosa caída.

Liliana Mendiola Mayanes, conocida en la industria del entretenimiento como Lyn May, es una actriz originaria de Acapulco, Guerrero, que nació en 1952. Su carrera artística inició en la década de los 70 dentro del cine de ficheras.

Este 25 de septiembre, en redes sociales comenzó a circular un video que muestra a la vedette sufrir un accidente.

Lyn May sufrió una caída durante las grabaciones de una película. (Foto: Instagram / @lyn_may_)

¿Cómo fue la caída de Lyn May?

El pasado 23 de septiembre, en conversación con varios medios de comunicación, Lyn May reveló que se encuentra en Monterrey, Nuevo León, grabando una película de baile llamada Grandes Hits.

“La película tiene de todo: baile y luchas... todavía seguimos haciendo cine y que estamos dentro del show”, explicó Lyn May en aquel entonces portando un traje de color amarillo con líneas negras.

En el video de la caída de Lyn May que circula en redes, la actriz aparece utilizando el mismo traje en un escenario similar al de la cinta que está grabando en Monterrey, por lo que algunas personas especulan que el accidente ocurrió durante las grabaciones del proyecto.

Lyn May continúa con sus labores en la industria del entretenimiento. (Foto: Cuartoscuro / Victoria Valtierra Ruvalcaba)

El clip muestra a Lyn May bailando tranquilamente con una persona que lleva un atuendo con estética de la década de los 70, hasta que este individuo carga a la vedette, la suela y esta se cae al suelo.

El golpe fue captado en el video y por un segundo se puede observar que la peluca que traía la famosa salió volando.

El accidente generó preocupación entre los seguidores de Lyn May que mandaron mensajes de apoyo como:

“Lyn May se me hace una señora agradable, esperemos y este bien”, “no es de dar risa que irresponsable de la persona que la carga”, “qué irresponsable el que la dejo caer si no sabe hacer esas maniobras qué no las hagan”, entre otros.

Lyn May sufrió una aparatosa caída en pleno programa en vivo pic.twitter.com/dNhNy23d1N — Lo + viral (@VideosVirales69) September 25, 2023

¿Qué dijo Lyn May de su caída?

Tras la caída y la muestra de preocupación de algunos de sus seguidores, Lyn May se pronunció al respecto con el programa Sale el Sol:

“Todo perfecto, fue el tipo que se descuidó y me soltó, pero todo bien. Terminamos la película y ya luego trabajé ayer en un antro de allá de Monterrey. Todo bien, estoy muy bien”.

La famosa aseguró que no se lastimó tras su caída y agradeció que algunas personas se preocuparan por su estado.

“Yo soy de hule, gracias por preocuparte”, puntualizó la vedette hacia la persona de aquel programa que le hizo las preguntas sobre su estado tras la caída.