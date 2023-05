Lyn May habla de abuso sexual que sufrió cuando tenía 14 años: ‘Nunca lo voy a perdonar’

Luego de ser cuestionada sobre el perdón, la vedette Lyn May confesó que hay personas a las que no se les puede otorgar, por lo que aseguró que cuando era menor de edad fue abusada sexualmente.

La actriz que destacó en el cine de ficheras reveló que todo ocurrió cuando quiso conocer la Ciudad de México, por lo que recibió un ofrecimiento para viajar desde Acapulco.

“Me llevó ese tipo y me violó, me dijo que me iba a enseñar México, que estaba muy bonito y me llevó a enseñarme la ciudad y luego me llevó a otro lado”, dijo en ¡Siéntense quien pueda!

Julián Gil se mostró sorprendido ante la respuesta, por lo que comenzó a indagar más detalles del episodio en la adolescencia de la también bailarina, quien argumentó que vivió esta experiencia a los 14 años, una de las principales razones por las que no denunció a su agresor.

“No lo denuncié porque yo estaba muy chiquilla”, argumentó antes de agregar: “Y no voy a perdonar a ese que me violó (…) Nunca lo voy a perdonar, jamás”.

Los abusos hacia Lyn May

Esta no es la primera vez que Lyn May cuenta dolorosos episodios de su pasado, ya que en diversas entrevistas habló de la violencia que sufrió de parte de su padre alcohólico y la pobreza con la que vivió su familia, por lo que además de tener que trabajar se escapó de su casa.

En el pasado, Lyn contó que mantuvo una relación con un hombre con quien su mamá la obligó a casarse. El relato coincide porque afirma que quedó embarazada luego de que fuera violada y luego fue víctima de abuso doméstico porque le daba patadas en el vientre.

“Nos echó a la policía hasta que lo encontraron y desgraciadamente nos casaron”, dijo en Venga la Alegría. “Él no quería hijos, ya tenía hijos grandes, era un tipo ya muy vivido (…) Decidí, cuando nació mi segunda hija, a los 16 días, yo dije ‘me voy’ y agarré a mis dos hijitas y me fui con mi abuelita, y ella me las empezó a cuidar y yo me iba a trabajar”.