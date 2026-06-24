¿Hará calor en concierto de Alejandro Fernández y Prófugos del Anexo? Prevén hasta 30 grados en Guadalajara

Así estará el clima en Jalisco este jueves 25 de junio.

El clima en Jalisco para este jueves 25 de junio pronostica un día de temperaturas cálidas en la Zona Metropolitana de Guadalajara. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que las ciudades principales tendrán cielos despejados, con vientos ligeros de 3 km/h.

Vista de Guadalajara bajo un cielo despejado.

¿Qué temperaturas se esperan mañana en Jalisco?

En Guadalajara, la temperatura actual es de 26.5°C, con mínimas de 14.3°C y máximas de 29.3°C. Zapopan verá una actual de 26.1°C, con temperaturas entre 14.3°C y 30.0°C.

San Pedro Tlaquepaque tendrá temperaturas de 14.3°C a 29.7°C, con 26.8°C actuales. Tonalá registrará de 14.7°C a 29.7°C, con 27.3°C ahora. Las máximas en la zona son muy parecidas.

¿Habrá probabilidad de lluvia en la ZMG mañana jueves?

La probabilidad de lluvia en la Zona Metropolitana de Guadalajara es del 90% para este jueves. Sin embargo, el cielo estará despejado, con vientos suaves de 3 km/h en las cuatro ciudades principales. Las condiciones son estables.

Aunque el SMN alerta por lluvias muy fuertes en zonas de Jalisco, la ZMG tendrá pocas nubes este jueves. No se esperan lluvias intensas para Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, predominando un clima tranquilo.

(Carachure Bautista Jesús)

¿Cómo estará el clima en Jalisco el resto de la semana?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

jueves 25 de junio: Máxima de 29°C, Mínima de 14°C, Cielo despejado, viento de 3 km/h.

viernes 26 de junio: Máxima de 29°C, Mínima de 14°C, Medio nublado, viento de 3 km/h.

sábado 27 de junio: Máxima de 30°C, Mínima de 15°C, Cielo nublado, viento de 3 km/h.

La tendencia para el fin de semana en Jalisco es un aumento gradual de temperaturas, llegando a 30°C el sábado. La nubosidad también crecerá, pasando a cielo nublado el sábado, lo que podría aumentar la humedad en el ambiente.

¿Cómo protegerse del calor y el clima en Jalisco?

Se recomienda a los habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara mantenerse muy hidratados, sobre todo en las horas más cálidas. Usar ropa ligera y de colores claros también ayuda a mitigar las temperaturas que irán subiendo.

Con cielos nublados y probabilidad de lluvia para el fin de semana, llevar un paraguas o impermeable es una buena idea. La protección solar sigue siendo importante, incluso cuando el sol no se vea directamente por las nubes.

Fuente: CONAGUA.

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