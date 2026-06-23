Clima mundialista en Jalisco: Zona Metropolitana de Guadalajara espera temperaturas cálidas el miércoles

Debido a la probabilidad de lluvias, es aconsejable llevar paraguas o impermeable al salir, sobre todo en la tarde. (Foto: Cuartoscuro)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que la Zona Metropolitana de Guadalajara, incluyendo Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, tendrá un miércoles 24 de junio con temperaturas cálidas.

Se esperan máximas de hasta 30.7°C, mientras que las mínimas rondarán los 14.7°C. Estas condiciones se deben a la interacción de una línea seca en el norte del país con un canal de baja presión.

¿Qué temperaturas se esperan en Jalisco mañana miércoles?

En Guadalajara, las temperaturas estarán entre 14.7°C y 30.3°C, con un cielo poco nuboso y un viento suave de 3 km/h.

Por su parte, Zapopan tendrá valores similares, con una mínima de 14.7°C y una máxima de 30.3°C, aunque con un cielo medio nublado.

Tlaquepaque presentará una mínima de 15.0°C y una máxima de 30.3°C, bajo un cielo poco nuboso. Tonalá, por otro lado, registrará una mínima de 15.0°C y una máxima ligeramente superior de 30.7°C, también con cielo poco nuboso y viento de 3 km/h.

¿Habrá lluvias en Guadalajara y sus municipios este miércoles?

Se mantiene la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes en estados del occidente de México, lo que incluye a Jalisco.

Estas lluvias podrán venir con descargas eléctricas y posible caída de granizo, especialmente en zonas de inestabilidad atmosférica durante la tarde. La probabilidad de lluvia es un factor a considerar.

Las condiciones del viento se mantendrán ligeras en toda la zona, con velocidades de 3 km/h en la mayoría de las ciudades. La humedad en Guadalajara, Tlaquepaque y Tonalá será del 63 por ciento, mientras que en Zapopan bajará al 37 por ciento, lo que podría influir en la sensación térmica.

(Centro Nacional de Previsión del Tiempo)

¿Cómo se presentará el clima en Jalisco para los próximos días?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Miércoles 24 de junio: Máxima de 29°C, Mínima de 15°C, Poco nuboso, viento de 4 km/h.

Jueves 25 de junio: Máxima de 31°C, Mínima de 15°C, Poco nuboso, viento de 3 km/h.

Viernes 26 de junio: Máxima de 31°C, Mínima de 14°C, Medio nublado, viento de 3 km/h.

La tendencia para los próximos días indica un ligero aumento en las temperaturas máximas, alcanzando los 31°C para el jueves y viernes.

Las mínimas se mantendrán estables alrededor de los 15°C, con un incremento de nubosidad hacia el fin de semana. La inestabilidad atmosférica seguirá presente en la región.

¿Qué precauciones tomar ante el clima en la zona de Jalisco?

Se recomienda a los habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara mantenerse hidratados, usando ropa ligera y de colores claros.

Es importante evitar la exposición directa al sol durante las horas de mayor intensidad, especialmente entre las 11:00 y las 16:00 horas, para prevenir golpes de calor.

Debido a la probabilidad de lluvias, es aconsejable llevar paraguas o impermeable al salir, sobre todo en la tarde. Las lluvias pueden provocar encharcamientos y reducción de la visibilidad, por lo que se pide extremar precauciones al conducir y en actividades al aire libre.

¿Dónde consultar información oficial del clima en Jalisco?

Para obtener la información más actualizada y precisa sobre el clima, se sugiere consultar los reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y las actualizaciones de Protección Civil del Estado de Jalisco.

Estar informado ayuda a tomar las mejores decisiones para el día a día en la región.

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