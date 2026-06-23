Cuernavaca y Cholula esperan un miércoles 24 de junio con temperaturas frescas y cielo nublado

Se prevén temperaturas frescas en la mañana y máximas moderadas por la tarde. (Foto: Cuartoscuro)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que Puebla y Morelos esperan un miércoles 24 de junio con condiciones de medio nublado a nublado.

Se prevén temperaturas frescas en la mañana y máximas moderadas por la tarde, con probabilidad de lluvias en diversas zonas del centro y sur de México.

¿Qué temperaturas se esperan mañana en Puebla y Morelos?

Para la ciudad de Puebla, se esperan temperaturas mínimas de 10°C y máximas de 23°C.

En municipios como Puebla, los grados estarán entre 10°C y 25°C. Otros puntos de la capital poblana verán rangos de 10°C a 23°C, con un ambiente fresco predominante.

En Cuernavaca, Morelos, habrá una mínima de 11.7°C y una máxima de 24°C, con cielo nublado.

Por otro lado, Cholula, en Puebla, tendrá grados entre los 9.3°C y 22.3°C. Santa Isabel Cholula podría alcanzar los 25°C de máxima, mostrando una ligera diferencia entre las zonas.

¿Habrá lluvias mañana en la región de Puebla y Morelos?

El SMN pronostica chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en estados del centro y sur de México, incluyendo la zona.

Estas precipitaciones podrían venir con descargas eléctricas, ráfagas de viento y posible caída de granizo, lo que podría aumentar los niveles de ríos y arroyos en la región.

El viento para Puebla y Cholula se mantendrá en 7 km/h, mientras que en Cuernavaca será de 5 km/h.

Las lluvias esperadas por el SMN pueden causar deslaves, encharcamientos e inundaciones en áreas vulnerables. Se recomienda precaución ante la visibilidad reducida en carreteras.

(Centro Nacional de Previsión del Tiempo)

¿Cómo estará el clima en Puebla y Morelos los próximos días?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Miércoles 24 de junio: Máxima de 22°C, Mínima de 10°C, Cielo nublado, viento de 7 km/h.

Jueves 25 de junio: Máxima de 23°C, Mínima de 10°C, Medio nublado, viento de 7 km/h.

Viernes 26 de junio: Máxima de 24°C, Mínima de 10°C, Medio nublado, viento de 8 km/h.

La tendencia para los próximos días muestra un aumento gradual en las temperaturas máximas, que pasarán de 22°C a 24°C para el viernes.

Las mínimas se mantendrán estables en 10°C. El cielo seguirá entre nublado y medio nublado, con vientos ligeros en toda la región.

¿Qué precauciones tomar ante el clima en Puebla y Morelos?

Ante las condiciones de cielo nublado y posibles lluvias, es importante mantenerse hidratado, especialmente si se realizan actividades al aire libre.

Aunque no haya sol directo, se aconseja usar protección solar para evitar los efectos de la radiación UV.

Se recomienda vestir ropa ligera, pero abrigadora para las mañanas frescas y llevar un paraguas o impermeable, debido a la posibilidad de lluvias repentinas.

Planificar los traslados con tiempo extra es aconsejable, ya que las precipitaciones pueden afectar el tráfico y la visibilidad.

¿Dónde consultar la información oficial del clima en México?

Para información detallada y actualizada, se invita a la población a consultar las fuentes oficiales como el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y los avisos de Protección Civil de Puebla y Morelos.

Estas instituciones ofrecen reportes continuos sobre las condiciones climáticas y posibles alertas.

Este artículo ha sido generado con el apoyo de IA y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros términos y condiciones.