México vs. Chequia: ¿A qué hora inicia la Ley Seca en CDMX y cuándo termina?

El Gobierno de la Ciudad de México confirmó que habrá Ley Seca para algunas zonas de la capital este jueves, durante el enfrentamiento de la Selección Mexicana y Chequia en el Mundial 2026.

El decreto para evitar el consumo de alcohol en la vía pública fue confirmado por el gobierno capitalino ayer, luego de los festejos por el partido entre México y Corea del Sur la semana pasada, cuando la afición mexicana acudió al Ángel de la Independencia y a la zona de Paseo de la Reforma, donde dejaron unas 40 toneladas de basura.

El juego de México vs. Chequia se llevará a cabo este miércoles 24 de junio en el Estadio Ciudad de México, a las 19:00 horas (tiempo del centro).

¿Dónde hay Ley Seca en CDMX hoy, 24 de junio?

La Ley Seca para este miércoles estará vigente a partir de las 15:00 horas, mientras que terminará hasta las 7:00 horas del jueves 25 de junio, de acuerdo con la Gaceta de la Ciudad de México. Sin embargo, esto solo aplicará para algunas colonias.

La Gaceta indica que queda prohibida la venta de bebidas alcohólicas en tiendas, abarrotes y supermercados en las colonias Centro, Tabacalera, Juárez, San Rafael y Cuauhtémoc. Igualmente la Ley Seca aplica para el perímetro ‘A’ del Centro Histórico, donde se encuentra el FIFA Fan Fest del Zócalo.

La prohibición de venta de bebidas alcohólicas en la CDMX fue anunciada luego de que aficionados dejaran 40 toneladas de basura en Reforma tras la victoria de México contra Corea del Sur el jueves pasado. El secretario de Gobierno, César Cravioto, apuntó que el consumo excesivo de alcohol fue el causante de la situación.

No obstante, está permitida la venta de bebidas alcohólicas junto con consumo de alimentos en establecimientos como restaurantes, bares, clubes privados y más.

Sin embargo, de acuerdo con la Ley Seca que se aplica hoy, la venta de envases cerrados para consumir fuera de restaurantes y otros establecimientos está suspendida.