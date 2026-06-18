Este ‘Tri’ pone a soñar: México suma 3 victorias consecutivas por primera vez en mundiales

La Selección Mexicana venció 1-0 a Corea del Sur para llegar a 3 triunfos consecutivos en miundiales.

Luego del sufrido triunfo ante Corea del Sur, la Selección Mexicana aseguró el primer lugar del Grupo A y, de pasó, firmó una racha que nunca había tenido.

A pesar de que los dirigidos por Javier ‘Vasco’ Aguirre batallaron bastante para abrir la armada coreana, el error del portero Kim Seunggyu no solo le representaron los tres puntos, sino llegar a más de 270 minutos sin conocer la derrota.

Con el triunfo sobre Corea del Sur, la Selección Mexicana llegó a tres juegos ganados consecutivos, aunque no en la misma edición, sino que se suman el 2-0 en el debut ante Sudáfrica, el pasado 11 de junio, y el último partido en Qatar 2022.

México pone a soñar a los aficionados en este Mundial. (Foto: Cuartoscuro) (Moisés Pablo Nava)

A pesar de que ese triunfo contra los árabes, por 2-1 fue insuficiente y por primera vez México quedó eliminado en primera ronda luego de siete mundiales avanzado a octavos de final, fue la punta de lanza para esta racha positiva.

Ahora, la racha podrá ser más grande si en el último encuentro del Grupo A México derrota Chequia, lo cual significaría que por primera vez en su historia finalice una primera ronda con paso perfecto.

¿Cuáles han sido las mejores rachas de México en mundiales?

La Selección Mexicana ha tenido 19 juegos ganados en la historia de los mundiales, pero nunca había logrado pasar de dos victorias consecutivas y todas esas mini rachas han sido en un solo torneo.

La última había sido en Rusia 2018, cuando México comenzó con un triunfo por la mínima contra la campeona reinante, Alemania, con gol de Hirving ‘Chucky’ Lozano, y luego llegó un 2-1 contra Corea del Sur.

La vez anterior que ‘El Tri’ sumó dos ganados en fila fue en Corea Japón 2002, en una de sus mejores actuaciones en primera ronda, cuando vencieron por 1-0 a Croacia y luego 2-1 a Ecuador.

México aprovecha ser sede del Mundial

Estar en casa le ha funcionado bien a la Selección Mexicana, ya que las otras rachas ganadoras han sido como sede del torneo. En 1986, México no solo se retiró sin derrotas, pues la eliminación en cuartos ante Alemania fue empate y definición en penales.

Hace 40 años, ‘El Tri’ derroto por 1-0 a Irak en el último juego de la fase de grupos y luego eliminó por 2-0 a Bulgaria en octavos de final.

Para el Mundial de 1970, el conjunto mexicano goleó 4-0 a El Salvador y posteriormente venció 1-0 a Bélgica, siendo su primera racha de victorias consecutivas.