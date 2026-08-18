¿Por qué Braskem Idesa se metió en problemas económicos? Este fue el origen de su crisis de liquidez

Braskem Idesa opera en Veracruz el proyecto Ethylene XXI, una planta enfocada en la producción de polietileno.

Braskem Idesa, la empresa petroquímica de la brasileña Braskem y el conglomerado del magnate mexicano Carlos Slim, solicitó protección por bancarrota bajo el Capítulo 11 en Estados Unidos, ante la creciente presión financiera y el empeoramiento de su crisis de liquidez.

La compañía se acogió al proceso el lunes ante el Tribunal de Quiebras de Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas. De acuerdo con documentos judiciales, Braskem Idesa declaró activos y pasivos por un valor de entre mil y 10 mil millones de dólares.

Pero, ¿cómo llegó la empresa a esta situación? El origen de la crisis se encuentra en una combinación de problemas con el suministro de materias primas, una prolongada recesión en el sector petroquímico, una menor utilización de su planta y presiones crecientes sobre su flujo de caja.

¿Cómo comenzó la crisis de Braskem Idesa?

El deterioro financiero de Braskem Idesa se intensificó desde mediados de 2025. En ese momento, los problemas con las materias primas y la prolongada recesión que atravesaba la industria petroquímica redujeron la utilización de la planta y afectaron el flujo de caja de la compañía.

Esta situación dejó a la empresa frente a una importante falta de liquidez y a pagos de deuda inminentes.

A esto se sumó un escenario adverso para los productores petroquímicos: el aumento de la capacidad de suministro en el sector había presionado durante años a las empresas más débiles de la industria.

Ethylene XXI, en Veracruz, comenzó a producir polietileno en 2016 tras una inversión de 5 mil 200 millones de dólares. (Braskem Idesa)

El problema de liquidez y el incumplimiento de deuda

Las presiones financieras llevaron a Braskem Idesa a negociar durante meses con sus acreedores una reestructuración de su deuda.

La situación se agravó después de que la compañía incumpliera el pago de intereses de sus bonos en dólares con vencimiento en 2029 y 2032.

Ante la falta de liquidez, la empresa también buscó alternativas de financiamiento. Su asesor, Lazard, intentó obtener recursos de terceros, pero esos esfuerzos no lograron concretar una propuesta viable.

Finalmente, Braskem aceptó proporcionar 279 millones de dólares en financiación para deudores en concurso de acreedores, como parte de un acuerdo más amplio de reestructuración con Braskem, Inbursa y un grupo ad hoc de tenedores de bonos.

¿Por qué Braskem Idesa no pudo recuperarse?

La empresa enfrentó la crisis en un momento especialmente complicado para la industria petroquímica. La prolongada recesión del sector redujo la utilización de sus instalaciones y afectó su capacidad para generar flujo de caja.

Las persistentes presiones de liquidez también obligaron a Braskem Idesa a operar por debajo de su capacidad. Esto limitó su posibilidad de aprovechar el aumento de los precios del crudo derivado del conflicto en Oriente Medio.

La crisis de liquidez llevó a Braskem Idesa a solicitar protección bajo el Capítulo 11 para reestructurar sus obligaciones financieras. (Braskem Idesa)

La crisis de Braskem Idesa ocurre además mientras su empresa matriz, Braskem, enfrenta sus propios problemas financieros.

Braskem es uno de los principales productores de resinas termoplásticas y posee 75 por ciento de Braskem Idesa. La empresa brasileña solicitó protección de emergencia contra sus acreedores ante el estancamiento de las negociaciones para alcanzar una solución extrajudicial a su creciente deuda.

Ahora tiene hasta el 24 de agosto para evitar declararse en bancarrota.

¿Qué pasará con Braskem Idesa?

Braskem Idesa espera completar el proceso bajo el Capítulo 11 en aproximadamente 60 a 90 días. La empresa alcanzó un acuerdo de reestructuración consensuado con sus principales grupos de interés, incluidos sus accionistas.

El acuerdo contempla una reducción de la deuda superior a 920 millones de dólares. Una vez que concluya el proceso de bancarrota, Braskem conservará una participación mayoritaria en el capital social reorganizado de la empresa.

La compañía también busca la aprobación de los 279 millones de dólares de financiación necesarios para respaldar sus operaciones durante el proceso.

¿Qué es Braskem Idesa?

Braskem Idesa fue creada en 2010 como una empresa conjunta entre Braskem y Grupo Idesa. La compañía opera el proyecto Ethylene XXI en Veracruz, México, enfocado en la producción de polietileno.

La inversión en el proyecto alcanzó los 5 mil 200 millones de dólares y la producción comenzó en 2016, de acuerdo con el sitio web de la compañía.