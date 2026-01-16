¿Llegará ‘cash’ a Venezuela? Bonos de petroleras suben por ‘esperanzas’ de reestructuración de deudas

Venezuela sigue sujeta a sanciones económicas estadounidenses que le impiden acceder a los mercados de capitales. (Foto: Bloomberg)

Un grupo de acreedores privados tenedores de bonos venezolanos ha iniciado el proceso para contratar a un asesor financiero mientras intensifica los esfuerzos para empezar una reestructuración de deuda de 60 mil millones de dólares, según personas familiarizadas con el asunto.

El Comité de Acreedores de Venezuela estuvo escuchando propuestas esta semana de varios asesores, entre ellos Houlihan Lokey y Ankura Consulting Group LLC, según las fuentes, que pidieron no ser identificadas debido a que se trata de conversaciones privadas. El grupo podría tomar una decisión la próxima semana, según una de las fuentes.

Los miembros del comité y representantes de Houlihan y Ankura declinaron hacer comentarios.

El comité, un grupo de tenedores de bonos que incluye a Fidelity Management & Research Company LLC, Morgan Stanley Investment Management y Greylock Capital Management, dijo la semana pasada que está listo para abrir conversaciones de reestructuración de deuda, una vez que reciba autorización.

Bonos de petroleras suben en Venezuela

Los precios de los bonos del gobierno y de las compañías petroleras estatales —en default desde 2017— se dispararon este mes a medida que cobraban fuerza las perspectivas de una reestructuración de la deuda luego de que Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro.

La líder interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha mostrado disposición para cooperar con Trump en un plan que busca aumentar la producción petrolera y estabilizar la economía.

Los bonos soberanos con vencimiento en 2027 han subido a alrededor de 41 centavos por dólar desde alrededor de 33 centavos antes de que Maduro fuera destituido, según datos de precios indicativos compilados por Bloomberg.

Si bien los tenedores de bonos se han mostrado optimistas de que las negociaciones podrían llevarse a cabo este mismo año, el momento de cualquier proceso depende en gran medida de la política.

Venezuela sigue sujeta a sanciones económicas estadounidenses que le impiden acceder a los mercados de capitales, un paso crucial en cualquier reestructuración. Y el plan de Trump de impulsar la inversión petrolera en el país fue recibido con cautela por los principales ejecutivos del sector energético.

Si se tienen en cuenta los intereses vencidos del país sobre los bonos, préstamos y otras obligaciones, se estima que su deuda total asciende 170 mil millones de dólares, lo que significa que sería una de las mayores reestructuraciones en décadas.

El comité se formó hace unos ocho años, después de que Venezuela comenzara a incumplir su deuda financiera tras la primera ronda de sanciones estadounidenses.

Su representante legal es Thomas Laryea, de Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP. El grupo también incluye a Grantham Mayo Van Otterloo & Co, LLC, Fidera, HBK Capital Management, Mangart Capital, T. Rowe Price Associates, Inc. y VR Advisory Services Ltd.